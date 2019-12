Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione da Francesco Vitalini studio resa dei conti tra i vertici del MoVimento 5 Stelle ministro dimissionario dell’istruzione fioramonti tre strappi richieste rimborsi dimissioni dal Parlamento e restituzione di soldi al movimento dice Buffon in caso di divorzio dal Movimento 5 Stelle mentre Piera Monti attacca i vertici le 5 Stelle per le critiche alla tua decisione Ho solo fatto ciò che ho sempre detto e paragone minacciano esposto contro la ministra dadone al la verifica di gennaio anche la proposta più di sul blocco della prescrizione per impedire l’entrata in vigore della riforma Bonafede a gennaio Di Maio rilanciare revoca delle concessioni autostradali una matassa intricata per Conte che prepara il contrattacco A partire dalla conferenza stampa di fine anno di domani Non mancate È il suo promo su Facebook Ciao Angeli e la scritta sul nuovo striscione affitto Corso Francia per ricordare Gaiarimane Camilla Romagnoli le 2-16 anni Morta investita da un’auto Nella notte tra sabato e domenica a Roma alla chiesa per i funerali tantissimi amici decine del corone di fiori 16 anni Sono troppo pochi per morire ha detto un’amica il senso della vita e guidare da sbronzi le parole del sacerdote nell’omelia la morte di un figlio tanti naturale di aver reso la nostra condizioni indicibili anche per questo non abbiamo parlato con nessuno oggi chiediamo rispetto per il nostro dolore e silenzio Questo il messaggio di più sono i genitori di Gaia Cambiamo argomento un uomo ha aperto il fuoco ieri non centro commerciale di Aurora in un incidente un ragazzo di 17 anni la pulizia caccia dell’omicida che momento in fuga e ritiene più tratti di un episodio isolato l’uomo ha sparato in un grande magazzino della Catena j6 penne.it autorità di tempo che non ci siano minacce ulteriore per il pubblico un contractor civile statunitense rimasto ucciso ieri non attacco ancora di una base militare irachena kirkuk dove sono ospitate truppe americane secondainternazionali diversi militari sono rimasti leggermente feriti nell’attacco l’abate chiamata K1 un aereo di linea invece è precipitato vicino ad Almaty in Kazakistan uccidendo almeno 12 persone a bordo del Folklore centro della Becker c’erano 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio l’aereo era diretto verso la capitale nursultan il ministro dell’Industria Cavriago deciso che nessun poker 100 più fino a quando non saranno chiarite le cause dell’incidente Cambiamo argomento dal primo gennaio per il primo trimestre 2020 l’autorità per l’energia non c’è un calo delle tariffe della luce del 5,4% al momento dello 0,8% di quelle del gas provvedimenti dovuti al Forte calo del fabbisogno per gli oneri Generali a contenimento delle tariffe regolate dirette alle massime quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso nei 12 aprile 2019 a marzo 2020 il risparmio complessivo per la famiglia tipo per elettricità e gas di circa €125 ora è ufficiale grata Ibrahimovic torna al Milan dopolo Annuncia il club con un comunicato Ibrahimovic è atteso in Italia il 2 Gennaio il Milan si legge in una nota comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic l’attaccante svedese ha raggiunto l’accordo con il club Rossonero fino al termine di questa stagione con opzione di estenderlo per la stagione successiva cambieremo nelle corso della stagione le prime parole del centravanti svedese dopo l’annuncio nel 2018 alfabeto Google Amazon Apple Facebook Microsoft Netflix hanno conseguito 692 miliardi di euro di ricavi nel mondo quattro volte di più delle principali imprese telecomunicazioni media tradizionali lo rende noto la AGCOM media Le piattaforme hanno una profittabilità lorda del 49% margine operativo pari al 21% dei ricavi pari a 24 miliardi di euro elevabile redditività del capitale proprio e del capitale investito è legale coltivare in casa da cannabis una sola precise condizioni la decisione della cassazione ha suscitato aspreMa la Suprema Corte ha affittato i talenti del suo via libera avere piantine di cannabis non è reato Ad esempio se si tratta di minime quantità si sono destinate esclusivamente all’uso personale te la coltivazione fatta con tecniche rudimentali Cioè senza fertilizzanti nei irrigazione E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

