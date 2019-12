Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio funerali a collina Fleming Ciao Angeli l’ultimo saluto degli amici e Gaia e Camilla In un clima di Profondo cordoglio si sono svolti i funerali delle due giovanissime vittime del tragico incidente stradale avvenuto sabato scorso a Roma in Corso Francia negozi Dico le serrande abbassate in segno di lutto a collina Fleming durante il funerali di Gaia e Camilla definizione di Lorenzo fioramonti fanno piombare il governo nel caos l’ex ministro è attaccato da esponenti del MoVimento 5 Stelle come la collega di governo dadone di peso invece da altri le opposizioni chiedono al ponte di riferire in parlamento fioramonti e il poco coraggio mostrato per la scuola Nella Manovra è stato depositato il disegno di legge del PD interviene sulla prescrizione puntando al equilibrio tra esigenze di giustizia giusta durata dei processiannunciato la vicepresidente del Senato PD Anna rossomattone corso di una conferenza stampa al Nazareno andiamo in Calabria Mario Occhiuto accoglie l’invito di Silvio Berlusconi la mia la finisce qui Sara Jole Santelli la candidata del centrodestra in Calabria la mia corsa solitaria sarebbe sembrata quasi una ritorsione una ripicca e io Rivendica Occhiuto sono abituato a costruire e non a distruggere Cambiamo argomento sono stati due operai dell’ilva di Taranto e due della Whirlpool di Napoli accompagnati dalle rispettive famiglie insieme al sindaco Domenico Masone a inaugurare del 2019 del presepe vivente di Pietrelcina il paese natale di San Pio ricordando che il tema del presepe di quest’anno è dedicato alla salute lavoro e la legalità il sindaco Masone ha detto che la Terra di Padre Pio vuole essere la custodia del suo messaggio spirituale che si traduce nell’amore per il prossimo per la solidarietà la dignità umana nel segno anche dell’insegnamento vita Francesco e qui è stata per ricordare l’importanza dellavisione della generosità dell’altruismo che deve caratterizzare il presente per San Pio esaudire il nostro desiderio è quello di non perdere il posto di lavoro Allora verremo tutti in pellegrinaggio a qui a Pietrelcina hanno detto sono gli operai a celebrare la messa è stato Monsignor Francesco Orazio Piazza vescovo di Sessa Aurunca E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di asporto

