Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio decine di morti una trentina numerosi feriti quasi un centinaio tra loro anche i bambini questo il bilancio provvisorio dell’esplosione di un’autobomba prezzo un affollato posto di controllo nella capitale della Somalia a Mogadiscio rende noto la polizia somala citata dai media internazionali l’attentato non è stato rivendicato ma i sospetti ricadono sulla shabab formazioni jihadiste legati ad al-qaida assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che condanna le violazioni dei diritti umani perpetrati dalla Birmania contro la minoranza musulmana dei rohingya che comprendono arresti arbitrari tortura stupro è morto in detenzione e invita il governo di quel paese a combattere qualsiasi forma di incitamento all’odio contro tutte le minoranzeil documento è stato approvato al Palazzo di Vetro a New York con 134 su 193 paesi rappresentati contro 9 no e 28 astensioni negli Stati Uniti ha aperto il fuoco ieri non centro commerciale di Aurora in Colorado uccidendo Un ragazzo di 17 anni la polizia è a caccia dell’omicida che al momento è in fuga e si ritiene si tratti di un episodio isolato l’uomo ha sparato in un grande magazzino della Catena Jessy Penny Le autorità ritengono che non ci siano minacce ulteriori per il pubblico in Iraq un contractor Civile sentenza è rimasto ucciso ieri in un attacco con razzi ad una base militare irachena kirkuk dove sono ospitate truppe americane seconda media internazionale diversi militari sono rimasti leggermente feriti nell’attacco chiamata K1 è tutto dalla redazione buona giornata

