Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione e Gabriella Luigi in studio strage a Mogadiscio in Somalia Dov’è un’autobomba esplosa vicino ad un affollato posto di controllo per la polizia somala i morti sono almeno tre i feriti Sarebbero circa un centinaio tra le vittime molti studenti universitari che viaggiavano su un pullman che transitava sul luogo dell’esplosione è uno degli attacchi più sanguinosi nella capitale somala da anni l’attentato non è stato ancora rivendicato ma i sospetti ricadono sulle shabab formazione jihadiste legati ad al-qaeda nel governo prosegue lo scontro nel Movimento 5 Stelle sulle restituzioni dopo le dimissioni del ministro dell’istruzione fioramonti l’ex-ministro torna all’attacco c’è il risentimento dei parlamentari e l’imbarazzo dei gruppi dirigenti per un sistema gestito da una società il cui ruolo rimanepoco chiaro scrive su Facebook ferramonti parlando di un metodo di gestione dei rimborsi farraginoso e poco trasparente Intanto questa mattina Villa Madama conferenza stampa di fine anno del presidente del consiglio Giuseppe Conte sul tavolo il programma di governo per il 2020 l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che condanna le violazioni dei diritti umani detratti dalla Birmania contro la minoranza musulmana dei rohingya che comprendono arresti arbitrari tortura stupro è morto in detenzione invita il governo di quel paese a combattere qualsiasi incitamento all’odio contro tutte le minoranze il documento è stato approvato a Palazzo di Vetro di New York con 134 si su 193 paesi contro 9 no e 28 astensioni nella cronaca è stata formalizzata la morte del piccolo neonato di 5 mesi che una settimana fa e raggiungi in ospedale in coma dopo che la madre lo aveva violentemente scosso lamedica composta da un medico legale un neurologo e un anestesista ha decretato la morte cerebrale in seguito ad un secondo approfondito esame questa mattina sono state staccate le macchine che lo tenevano in vita la procura ha autorizzato l’espianto degli organi e di auguro una buon proseguimento di ascolto

