Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabriele a Luigi in studio strage a Mogadiscio in Somalia un’autobomba esplosa vicino ad un altro lato opposto di controllo per la polizia somala i morti sono almeno una trentina un centinaio di feriti tra le vittime studenti universitari tra i periti bambini è uno degli attacchi più sanguinosi nella capitale somala da anni l’attentato non è stato rivendicato per il momento i sospetti ricadono sugli la promozione jihadiste legata ad al qaida a Villa Madama la conferenza di fine anno del presidente del consiglio Giuseppe Conte che fa il punto sul programma di governo per il 2020 pressione fiscale da ridurre questo l’obiettivo del governo intanto prosegue lo scontro nel Movimento 5 Stelle sulle restituzioni dopo le dimissioniil ministro fioramonti l’ex-ministro torna all’attacco c’è il risentimento dei parlamentari molti dei quali non avrebbero il coraggio di sostenerlo in pubblico e imbarazzo dei gruppi dirigenti sistema gestito da una società il cui ruolo rimane a tutti i poco chiaro scrive su Facebook l’ex-ministro parlando di un metodo di gestione dei rimborsi farraginose poco trasparente Cambiamo argomento sul mercato italiano le masse gestite da robo-advisor superano a fine 2019 400 milioni di dollari E quanto riporta il quaderno fintech della Consob al valore della consulenza finanziaria roba della perfezione per investitori nel mondo le masse complessivamente gestite da Rob advisors superano quest’anno i 980 miliardi di dollari oltre 877 milioni di euro sarebbero i consulenti finanziari software in chiusura un gruppo di tre or che è stato avvistato nello Stretto di Messina a darne notiziaè l’associazione mare Camp che ritiene siano tre dei 4 esemplari che hanno stazionato davanti al porto di Genova si tratta sottolinea mare Camp della prima volta che la presenza di oro che viene segnalata nello Stretto di Messina ad avvistare le orche è stato un pescatore sportivo è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

