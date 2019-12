Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio due ministri al posto del dimissionario Lorenzo fioramonti l’annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama all’istruzione Lucia Azzolina dirigente scolastico ora Sottosegretario lo stesso Ministero in quota 5 Stelle alla ricerca Gaetano Manfredi rettore dell’università Federico II di Napoli presidente della conferenza dei rettori indicato dal PD responsabilità di governo per scuola e ricerca torna separati dopo vent’anni intanto sul fronte scuola restano malumori per la mancanza di interventi per risolvere il nodo precariato del comparto scolastico sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF fronte di richieste precise sugli organici per esempio non se n’è fatto più la devo mettere Organico di fattosacchetto eliminazione dei posti in deroga su sostegno mentre di precario si è parlato soprattutto abilitanti e tavoli da attivare per la pubblicazione dei nuovi bandi di concorso il concorso straordinario ma senza una posizione critica sul decreto scuola anni 70 questo punto credo che chiaramente riapertura delle Gae e lo sfruttamento e la seconda la conferenza stampa di fine anno il premier Conte ha presentato il piano per il rilancio dell’azione del governo Per i prossimi tre anni e Finora abbiamo un corso di 100 m e colloso dei risultati Ma che aspetto una maratona di tre anni a partire da gennaio niente governo terre niente partito gruppi Cantiani aggiunge sarebbero destabilizzanti serve invece un’agenda fino al 2023 che però non vedel giorno la flat Tax nella rimodulazione delle aliquote IVA piuttosto nuove misure antievasione per pagare tutti meno tasse scontro con Salvini sui migranti porti mai chiusi ottenuto risultati senza clamore ha detto il premier Conte Valle aumentano gli sbarchi è stata la replica dell’ex Ministro dell’Interno è leader della Lega una lite per motivi di gelosia con la sua amica per un contesto ci sarebbe questo l’origine del decesso di Veronique Garella la barista di Chiavari di 29 anni morta lo scorso settembre travolto da un treno sui binari a Cavi di Lavagna La procura di Genova Indaga per omicidio volontario In un primo momento si era parlato di due ipotesi è un suicidio o un incidente dovuto un incauto attraversamento dei Binari è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguo di ascolto

