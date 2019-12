Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione che apre la luce in studio due ministri al posto del dimissionario Lorenzo fioramonti l’annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama Alì Lucia Azzolina dirigente scolastico e ora Sottosegretario allo stesso Ministero in quota pentastellati alla ricerca Gaetano Manfredi rettore dell’università Federico II di Napoli presidente della conferenza dei rettori indicato dal Partito Democratico la responsabilità di governo per scuole ricerca torna a separarsi dopo 20 anni alla conferenza stampa di fine anno il premier Conte ha presentato il piano per il rilancio dell’azione del governo Per i prossimi tre anni Finora abbiamo corso i 100 metri e sono orgoglioso dei risultati ma ci aspetta una maratona di 3 anni a partire da gennaio niente governo terre e niente partitomontiani aggiungere sarebbero destabilizzanti serve invece un’agenda fino al 2023 che però non vede all’ordine del giorno la flat Tax nel rimodulazione delle aliquote IVA piuttosto nuove misure antievasione per pagare tutti meno tasse scontro con Salvini sui migranti porti mai chiusi ottenuto risultati senza clamore dice il premier Valle aumentano gli sbarchi la replica dell’ex Ministro dell’Interno della Lega a Mogadiscio strage un’autobomba esplosa nella capitale della Somalia vicino a un affollato posto di controllo almeno 76 le vittime i feriti sono un centinaio bilancio destinato ad aggravarsi tra le vittime molti studenti universitari che viaggiavano su un pullman che transitava sul luogo dell’esplosione al momento non risultano italiani coinvolti è uno degli attacchi più sanguinosi nel paese da diversi anni non è stato rivendicato ma si pensa siano stati lì al shabab formazione jihadi sta legata ad Al Qaeda è tutto dalla redazione via UgoBuon pomeriggio

