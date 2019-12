Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e questo sabato 28 dicembre facciamo informazione in studio Giuliano Ferrigno la conferenza stampa di fine anno il premier Giuseppe Conte presenta il piano per il rilancio dell’azione del governo Per i prossimi tre anni quindi abbiamo corso i 100 metri sono orgoglioso dice dei risultati ma ci aspetta una maratona di tre anni a partire da gennaio niente governo terre niente partito gruppi con Tiani aggiungere sarebbero destabilizzanti un’agenda fino al 2023 che però non vede all’ordine del giorno la flat Tax né la rimodulazione delle aliquote IVA piuttosto nuove misure antievasione per pagare tutti meno tasse scontro con Salvini sui migranti porti mai chiusi spiega ottenuto risultati senza clamore conferma il premier Ballet aumentano gli sbarchi la replica delle leader della Legavia Mogadiscio in Somalia dove un’autobomba esplosa vicino ad una affollato posto di controllo i morti sono almeno un 76 periti un centinaio ma il bilancio è destinato ad aumentare le vittime molti studenti universitari che viaggiavano su un pullman che transitava sul luogo dell’esplosione due cittadini turchi al momento fa sapere la Farnesina non risultano italiani coinvolti è uno degli attacchi più sanguinosi nella capitale somala da anni non è stato ancora rivendicato ma i sospetti ricadono sul ghiaccio chabab formazione G arista legata ad Al Qaeda un ragazzo conteso ci potrebbe essere all’origine del decesso di Veronique Garella la barista di Chiavari di 29 anni morta lo scorso settembre travolta da un treno sui binari a Cavi di Lavagna La procura di Genova ora Indaga per omicidio volontario In un primo momento si era parlato di due ipotesi un suicidio oppure un incidente dovuto all’incanto attraversamento dei Binari ultime notizie chiusura in caso di revoca di decadenza o di risoluzione di concezioni di strade autostradedi nuovo affidamento può assumere la gestione l’anas quanto conferma l’ultima volta del milleproroghe se lo stop alla concessione deriva dal suo inadempimento al concessionario aspetta solo il valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti questo anche nel caso in cui vi siano norme precedenti che stabilivano altro perché sono da intendersi come nulle e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

