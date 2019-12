Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera la redazione sabato 28 dicembre in studio Giuliano Ferrigno l’informazione due ministri al posto del dimissionario Lorenzo fioramonti le annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama all’istruzione Lucia Azzolina dirigente scolastico ora tutto se invitare lo stesso Ministero in quota al Movimento 5 Stelle e alla ricerca Gaetano Manfredi rettore dell’università Federico II di Napoli presidente della conferenza dei rettori indicato dal PD la responsabilità di governo per scuole ricerca torna a separarsi dopo vent’anni quella lunga pagina dedicata la cronaca è stata formalizzata la morte del piccolo di 5 mesi che una settimana fa era giunto in ospedale in coma dopo che la madre lo aveva violentemente scosso la commissione medica composto da un medico legale un neurologo e un anestesistadecretato la morte cerebrale In seguito a un secondo approfondito esame di questa mattina sono state staccate le macchine che tenevano in vita il piccolo apertura autorizzato l’espianto degli organi di anziani coniugi 93 e 88 anni è stata trovata morta nell’abitazione dove viveva a Firenze Dalle prime informazioni sembra che l’uomo si sia suicidato sparandosi con un fucile da chiarire le cause del Piazza della donna a fare la scoperta sono stati in cui i parenti sono degli a casa della coppia preoccupati perché non avevo notizie dei due coniugi sul posto è intervenuta la polizia con ambulanti squadra mobile scientifica in corso anche il sopralluogo del PM cronaca in chiusura una lite per motivi di gelosia con la sua amica per un ragazzo conteso ti potrebbe essere questo all’origine del decesso di Veronique Garella la barista di Chiavari di 29 anni morta lo scorso settembre travolta da un treno sui binari a Cavi di Lavagna La procura di Genova ora Indaga per omicidio volontario In un primo momento si era parlato di due ipotesi un suicidio o un incidente dovutoincauto attraversamento dei Binari e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa