Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale lunedì 28 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio da oggi per tre giorni Italia zona arancione con negozi aperti e spostamenti nel proprio comune senza autocertificazione ieri rapporto Nazionale tra positività riscontrate al covid-19 salito al 14 88% altri 305 decessi non voleva dei Romeo di ieri Da oggi inizia la distribuzione vere e proprie di vaccini Alitalia arriveranno circa 470 mila dosi siero pfizer biometec ogni settimana dai primi di gennaio attesi anche i vaccini Oxford e moderna via libera dell’aula della camera la Maxi manovra finanziaria da 40 miliardi carica di bonus e micro misure per scongiurare Il tracollo dell’economia italiana colpita dal covid il testo della legge di bilancio pastore al Senato per il via libera definitivo che deve arrivare entro fine anno recovery attese oggi Rioazioni del PD ondata di maltempo sull’Italia previsti Gelone vento forte temporale in molte regioni allerta arancione oggi per Emilia Romagna in Puglia e gialla in Abruzzo Friuli Lazio Liguria Marche Molise Toscana Umbria preoccupano In particolare le nevicate e gelate sono attesi anche in Val d’Aosta Piemonte Lombardia Veneto e Trentino sotto la pressione di darti San del congresso la fine Trump ha firmato aiuti anti-covid Ale bilancio dello stato federale evitando lo shutdown assegno del 600 dollari americani con guadagni al di sotto dei 75000 dollari l’anno tranne chiedeva almeno 2000 anni aveva definito il piano una vergogna stasera il comizio elettorale in Giorgia scuola Legge di bilancio Marcello Pacifico necessario eliminare il fenomeno delle classi pollaio sentiamo il presidente nazionale dei sindacati ANIEF è utile la prossima settimanatutte le modifiche che aveva presentato quasi 70 proposta di emendamento anche utile va presentato le sue proposte di emendamento alcune di queste sono state raccolte per esempio quello di consentire alle scuole non più di 300 alunni e con più di nelle schede delle zone montane o isolate o piccolo isole o nelle con più di 500 anni non più 600 alunni l’attribuzione di un dirigente scolastico e quindi la situazione di una sede autonoma questo permetterà in futuro almeno ti recuperare 406 una buona notizia per gli idonei dell’ultimo concorso a dirigente scolastico ma soprattutto per le famiglie per il sistema scolastico italiano bisogna pensare che ad oggi purtroppo abbiamo 8 x 42000 plessi e 12 anni fa erano più di 12 Mila e si può cominciare a parlare di riapertura in sicurezza delle scuole Maggiore attenzione da parte dei dirigenti scolasticiè un minor peso delle responsabilità che ci sono proprio a partire da una regola tentazione del dimensionamento scolastico Selvaggio che è venuto perché gli scorsi anni per questione di bilancio dirigente scolastico si trova con Maggiore difficoltà amministrare scuola e con più di 1000 con quasi 2000 alunni doppio incassi che non sono mai più rari e poi bisogna intervenire Evidentemente in quelle classi pollaio se n’è parlato tanto negli ultimi due anni ma ancora non si è fatto poco quindi il successivo passaggio Sara adesso utilizzo combinato del bilancio ed è recovery Plan di andare a ricalibrare ridefinire i criteri anche di formazione delle classi i criteri di attribuzione del lessico recupero di quei pressi 15.000 dismessi Negli scorsi anni non solo per garantire distanziamento sociale che Ahimé purtroppo ancora per i fino a tutta la primavera ci troverà ancora adcombinare pensare di utilizzare il sistema dell’Istruzione della didattica con questo distanziamento sociale quello in presenza ma a regime perché un minor rapporto tra alunni persone e personale amministrativo è migliore Certamente gli apprendimenti e questo non solo non dobbiamo dimenticare dobbiamo farne tesoro Come eredità di questo brutto momento che ancora oggi ci porta a dover pensare strategie per evitare la diffusione del covid-19 è tutto un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa