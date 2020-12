Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi per tre giorni in zona arancione con negozi aperti e spostamenti nel proprio comune senza autocertificazione ieri rapporto Nazionale tra positività riscontrate al covid ETA imponi effettuati è salito al 14 88% altri 105 decessi dopo il valzer dei europeo di ieri Da oggi inizia la distribuzione delle proprie dei vaccini Alitalia arriveranno circa 470 mila dosi del siero PSY servion te che ogni settimana dai primi di io attesi anche i vaccini Oxford e moderna via libera dell’aula della camera la Maxi di manovra finanziaria da 40 miliardi una carica di bonus e micro misure per scongiurare Il tracollo dell’economia italiana colpita il testo della legge di bilancio passa ora al Senato per il via libera definitivo che deve arrivare entro fine anno ricoveri A te se oggi le osservazioni del PD ondata di maltempo sull’Italia previsti Gelone vento forte temporegioni allerta arancione oggi per emilia-romagna Puglia Gialla in Abruzzo Friuli Lazio Liguria Marche Molise Toscana e Umbria preoccupano in particolare le nevicate e gelate sono attese anche in Val d’Aosta Piemonte Lombardia Veneto e Trentino sotto la pressione bipartisan del congresso Trump ha firmato gli attributi anti-covid e il bilancio dello stato federale evitando lo Showdown assegno da 600 dollari americani Trapani chiedeva al 2000 aveva definito il piano una vergogna stasera comizi elettorali in Giorgia gli Stati Uniti chiedono intanto a Pechino di rilasciare fuggitivi di Hong Kong il Regno Unito e la Turchia firmeranno domani un accordo di libero scambio il primo da quando Londra raggiunto L’intesa post brexit sull’Unione Europea a Dublino decide che pagherà il programma di scambio agli studenti nordirlandesi esclusi dal Erasmus dopo l’accordo canta Vittoria intanto Johnson a mettendo 20 Pro in tema di accesso al mercato europeo per i servizi finanziari Sport Globe Soccer Awards eleggono Cristiano Ronaldo Come giocatore del secolo nelle molluschi il migliore dell’anno flixbus the Clock e Gasperinitecnici per la serie B nella quindicesima giornata Vittoria esterna per Salernitana Empoli Monza in Premier League West Bromwich ferma 11 Liverpool che manca l’allungo in vetta Per il basket sono punti ieri a Milano per Belinelli nella sua prima con Bologna di ritorno dal NBA per il tennis Federer ancora infortunato salta Australia Open per la prima volta ed è tutto vi auguro una buona giornata appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa