Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da oggi per tre giorni l’Italia diventa zona arancione con negozi aperti spostamenti nel comune di appartenenza senza autocertificazione ieri rapporto Nazionale tra positività riscontrate al covid camponi effettuati salito il 14 88100 altri 305 decessi dopo il v-day europeo di ieri Da oggi inizia la distribuzione dei vaccini all’Italia arriveranno circa 470 mila dosi Del Piero stai per biontech ogni settimana dai primi di gennaio attesi anche i vaccini Oxford e moderna via libera dell’aula della camera alla Maxi manovra finanziaria da 40 miliardi una carica di bonus micro misure per scongelare Il tracollo dell’economia italiana colpita dal covid il testo della legge di bilancio passa ora al Senato per il via libera definitivo che deve arrivare entro fine anno per il recovery Plan a te se oggi le osservazioni belle PD ondata di maltempo sull’Italia gelo neve e vento fortestanno interessando molte regioni Milano Torino e Genova si sono risvegliate sotto la neve difficoltà si stanno registrando sulle autostrade tra Liguria e Piemonte soprattutto sulla 10 dove si segnalano in coda e rallentamenti allerta arancione per Emilia Romagna e Puglia Gialla in Abruzzo Friuli Lazio Liguria Marche Molise Toscana e Umbria sotto la pressione di partysan del congresso Trump ha firmato gli aiuti anti-covid e il bilancio dello stato federale evitando lo Showdown assegno da 600 dollari americani Trapani chiedeva almeno 2000 aveva definito il piano una vergogna stasera comizi elettorali in Georgia Stati Uniti chiedono intanto a Pechino di rilasciare i fuggitivi di Hong Kong Torniamo a parlare di scuola facciamo il punto con Marcello Pacifico presidente del sindacato Agno in questi giorni di vacanza in contatto sindacato per sapere visto che è comunque sono stati chiamati nell’organico compiti che quelle organiche aggiuntivo che è stato istruito quasiper rispondere diciamo alle esigenze del distanziamento sociale per rispondi durante la pandemia e quindi devi quella sentenza è che è un amico straordinario però rientro dotto per il covid-19 dei supplenti che hanno però un contratto fino al termine delle lezioni e non fino al 30 giugno per cui da chi viene attribuita quella voce del salario accessorio che si chiama rpd o per il personale ATA del PD per il personale c’è la retribuzione professionale ed è un contributo aggiuntivo mensile che viene dato a tutto il personale di ruolo e anche supplenti al 30 giugno al 31 agosto Da sempre Ha vinto dei Tribunali di tutta Italia per far segnare questo salario accessorio anche i supplenti brevi quindi è importante per chi è in organico covid comunenon perdere questi soldi stiamo parlando che alla fine si parla di uno stipendio in più a fine anno rispetto o rispetto ai mancati contributi quindi è importante che tutto il personale docente ATA anche in organico covid vada a chiedere attraverso un avvocato interessi legali per esempio questa contributo è dovuto aspetta’ te l’ennesima battaglia che fa niente per il personale precario per il personale a tempo determinato E finché abbia gli stessi diritti del personale di ruolo È tutto Buon proseguimento di ascolto

