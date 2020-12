Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano ondata di maltempo sull’Italia genio neve e vento forte temporali stanno interessando moltissime regioni Milano Torino e Genova Si sono svegliate sotto la neve nella stessa rete un vigile del fuoco è morto mentre li metto a posto un cavo tranciato dal maltempo a Milano una donna è stata ferita da un palo caduto per il vento è a Roma per colpa di un albero che si è schiantato a terra un uomo è finito in ospedale difficoltà sulle autostrade Liguri rischio valanghe Valle d’Aosta pericolo mareggiate in Sardegna allerta arancione in Emilia Romagna e Puglia Gialla in Abruzzo Friuli Lazio Liguria Marche Molise Toscana e Umbria stop e traghetti per l’ Elba e Capraia rinviato per neve e nebbia il SuperDì di Bormio coronavirus parliamo dei vaccini l’arrivo di 350000 dosi atteso per oggi slitta in Spagna di un giorno per problemi logistici della apaiser in Belgiospagnolo precisando che in ritardo riguarda anche altri 7 paesi europei ma ritardi di consegna dei vaccini si registrano anche in Turchia dove però è atteso il siero ci vede su 2 milioni di somministrazione di vaccino abbiamo avuto solo 8 reazioni gravi comunque risolte nell’arco di 24 ore ferma Guido Rasi docente di microbiologia ed ex direttore della brexit via libera unanime degli ambasciatori Ue l’accordo sulle relazioni future con il Regno Unito l’accordo entrerà in vigore provvisoriamente il primo gennaio 2021 in attesa del via Libera del parlamento Ué intanto Gran Bretagna e Turchia film danno domani un accordo di libero scambio il primo quando Londra raggiunto L’intesa post brexit con l’Unione Dublino pagherà il programma di scambio gli studenti esclusi dall’erasmus dopo l’accordo in Cina in chiusura perché un ex avvocato giornalista è stata condannata a 4 anni di carcere per la copertura in diretta da One della crisi del covid-19 problemi nel segnalare i fatti iniziali della pandemia quando si parlava di polmonite misteriosa ed è scontro tra Pechino e gli staiWashington chiede autorità cinesi di rilasciare immediatamente i 12 fuggitivi di Hong Kong consentendogli di lasciare i peli velocina ribatte dicendo che è stata un’azione illegale e che gli Stati Uniti non devono interferire negli affari interni di un altro paese è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa