Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione studio Giuliano Ferrigno oggi per l’Italia diventa zona arancione con negozi aperti e spostamenti nei comuni di appartenenza senza autocertificazione ieri rapporto Nazionale tra positività riscontrate al covid-19 effettuati salita al 14,88% altri 305 decessi dopo il box dei europeo di ieri e oggi inizia la distribuzione dei vaccini Alitalia arriveranno circa 470 mila dosi siero Fazer ogni settimana dai primi di gennaio attesi anche i vaccini Oxford moderna non esista che sia come l’influenza che facevi in generale non servono a niente lo dicono 13 medi espresso che se loro convenzioni sui social è in TV su di loro l’ordine dei medici di Roma ha avviato un procedimento disciplinare Come spiega il presidente Antonio Magi intanto secondo l’istituto superiore di sanità ha quasi 90sono i contagiati dagli operatori sanitari la politica via libera dell’aula della camera la Maxi manovra finanziaria da 40 miliardi una carica di bonus e micro misure per scongiurare Il tracollo dell’economia colpita dal covid-19 oggi il suo iter al Senato per ottenere il via libera definitivo che deve arrivare entro fine anno per il regalo di Plan sono attese oggi le osservazioni del PDF in chiusura sotto la pressione vivartis anno del congresso ha firmato gli aiuti anticorpi del bilancio dello stato federale evitando lo shutdown assegno da 600 dollari americani Campani che devo almeno 2000 e aveva definito il piano una vergogna questa sera incomincia elettorale in Giorgia gli chiedo intanto a Pechino di rilasciare i fuggitivi di Hong Kong è tutto per il momento Grazie per averci seguito lei mi usa tornano alla prossima elica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa