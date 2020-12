Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giulia Ferrigno arriva entro domani nel nostro paese il secondo carico delle 450 mila dosi del vaccino Fazer in partenza in questione dal Belgio a quanto si apprende non si esclude che anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori delle attuali condizioni meteorologiche in Alcune regioni le dosi possono arrivare anche dopodomani l’arrivo delle 350 mila dosi di vaccini attesi per oggi è invece slittato in Spagna e la consegna avverrà domani maltempo ondata di gelo neve e vento forte temporali all’interessato molte regioni Milano Torino e Genova Si sono svegliate sotto la neve a Nulvi nel sassarese Vigili del Fuoco è morto mentre mi mettevo a posto un cavo tranciato dal maltempo a Milano una donna è stata ferita da un palo caduto per il vento è a Roma per colpa di un albero che si è schiantato a terra un uomo è finito in ospedale difficoltà sulle autostradeLiguri rischio valanghe Valle d’Aosta pericolo mareggiate in Sardegna allerta arancione in Emilia Romagna e Puglia Gialle in Abruzzo Friuli Lazio Liguria Marche Molise Toscana e Umbria Stoppa e traghetti per l’ Elba e Capraia rinviato per neve e nebbia il super G Bormio economia Nel 2020 A causa del covid-19 dei consumi del 10,8% sistema la chiusura definitiva di più di 390000 in commercio non alimentare e dei servizi a fronte di 85000 nuove aperture pertanto la riduzione delle aziende in questi settori sarebbe di quasi 305000 imprese meno 11,3 % lavoro di Commercio secondo l’ufficio studi n 240 mila imprese comparsi dal mercato a causa della pandemia 225.000 che sono perse per un eccesso di mortalità e 15.000 per un deficit di natalità una riduzione del tessuto produttivo che risulta particolarmente accentuata dai servizi di mercato che si riducono del 13,8% rispetto al 2019 tra i settori più colpiti nell’ambito delCommercio abbigliamento e calzature ambulanti distributori di carburanti nei servizi di mercato e maggiori perdite di impresa e ti registrano invece per agenzie di viaggio bar ristoranti e trasporti se poi tutta la filiera del tempo libero e attività artistiche sportive di intrattenimento fa registrare complessivamente un vero e proprio crollo con La sparizione di un’impresa su tre è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa