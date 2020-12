Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 28 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno arriva entro domani in Italia il secondo carico delle 450 mila dosi del vaccino Fazer in partenza in queste ore dal Belgio non si esclude che anche seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori delle attuali condizioni metereologiche in Alcune regioni le dosi possono arrivare dopo domani la fai perché consegnerà con i propri mezzi vaccini in 300 punti sparsi sul territorio avrebbe garantito che per Italia non c’è alcun ritardo il piano di consegna avanti come previsto in Spagna l’arrivo di 350000 dosi di vaccini attesi per oggi slitta di un giorno per problemi logistici è un dato di maltempo sull’Italia giallo neve vento e temporali stanno interessando molte regioni Milano Torino Genova Si sono svegliate sotto la neve a Nulvi nel sassarese un vigile del fuoco è morto mentre rimetteva a posto un cavo tranciato dal ventoMadonna è stata ferita da un palo caduto e a Roma per colpa di un albero che si è schiantato a terra un uomo è finito in ospedale difficoltà sulle autostrade Liguri rischio valanghe Valle d’Aosta e pericolo mareggiate in Sardegna per Elba e Capraia rinviato per neve nebbia in super-g di Bormio la politica via libera dell’aula della camera la massima Laura finanziaria da 40 miliardi una carica divano sia micro misure per scongiurare Il tracollo dell’economia colpita dalla il provvedimento comincia oggi il suo iter al Senato per ottenere il definitivo che deve arrivare entro fine anno per i ricoveri Planet sono attese oggi le proposte del PD uguali intanto osserva che i fondi Destinati alla sanità Paride appena 9 miliardi sono largamente insufficienti Cambiamo argomento anche la lotteria Italia risente della crisi legata al covid per edizioni 2020 infatti sono stati acquistati appena 4,7 milioni di biglietti con un calo del 30% rispetto all’anno precedente si tratterebbe di un crollo storico che non si registrava da 40 anni con un incasso pari a circa 23,5 milioni di euro scorso anno i bigliettisono stati 6,7 milioni però mi incazzo di 34 milioni di euro ultime notizie in chiusura e la corsa del Bitcoin non si ferma la criptovaluta sfonda anche quota 28.000 dollari volando 28365 Dallari prima di litigare dall’inizio dell’anno ha guadagnato il 270% è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

