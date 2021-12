Ultime Notizie Roma del 28-12-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione emergenza covid il governo ha convocato il comitato tecnico-scientifico domani mercoledì 29 all’ordine del giorno a quanto si apprende le ipotesi di riduzione della quarantena covid per i contatti fritti di positivo che abbiano già fatto la terza dose dove ieri il governo ha avviato un’attenta riflessione sulla quarantena le misure attuali viene sottolineato non tengono conto della terza dose della variante o Mykonos le fonti sottolineano però che saranno gli scienziati una valutazione a mettere sul tavolo una possibile modifica Prima di qualsiasi altra considerazione ufficiale prendere una base di dati tale da poter discutere nel corso del Consiglio dei Ministri che verosimilmente dovrebbe svolge il giorno dopo Giovedì 30 eventuali nuove misure dovranno comunque essere valutate da l’intera maggioranza la quarantena arrivati una di quante altre cose Ora di 7 giorni potrebbe essere ridotta tra i 3 e i 5 giorni è meglioil centers for disease Controlla hanno raccomandato la riduzione dell’isolamento da 10 a 5 giorni per i soggetti asintomatici che dovranno osservare l’obbligo di mascherina per altri 5 giorni ridotta 5 giorni anche il periodo di quarantena per i soggetti vaccinati che sono entrati in contatto con un positivo Si profila invece l’assenza di quarantena per chi dopo avere ricevuto la dose Booster la terza dose si è entrato in contatto con un soggetto poi se ti va il codice il CAP rende noto il CD si sono dovuti al fatto che la scienza ha dimostrato che la trasmissione del coronavirus e vieni nelle prime fasi della malattia generalmente uno o due giorni per questo le persone che risultano positive ad un tampone dovrebbero isolarsi per 5 giorni si è asintomatica questo punto possono lasciare l’isolamento se possono continuare a indossare una mascherina per 5 giorni per ridurre al minimo il rischio di contagiare altre persone Cambiamo argomento l’anno in corso si chiuderà con dati disastrosi per il turismo italiano con almeno 60 milioni di arrivi e 120 milioni di presenze che mancheranno all’appello rispetto al 2019 e 13 milioni in meno di viaggiall’estero solo per le vacanze tra Natale Capodanno ed epifania a lanciare l’allarme Confcommercio con il presidente Carlo Sangalli che chiede al governo più sostegno proroga della cassa integrazione e adeguati ai muratori e non è pensabile dice un’economia italiana senza il treno fondamentali del turismo secondo l’indagine da lizzata da Confcommercio solo per le vacanze tra Natale e Capodanno ed epifania rispetto ai 25 milioni di partenza e grammatica italiana Appena pochi mesi fa 5 milioni sono state già cancellate 5,3 milioni modificate riduciamo i giorni di vacanza o scegliendo una destinazione più vicina Ci sono inoltre anche 7 milioni di viaggi che restano in sospeso Commercio sottolinea la crescita esponenziale negli ultimi giorni delle disdette nella ristorazione la drammatica situazione del settore dell’intrattenimento con la chiusura di molte attività in questa situazione si legge in una nota è evidente che il governo deve sostenere in particolare queste componenti della filiera turistica adottando misure sugli ammortizzatori sociali senza aggravi di costo per le imprese e tu l’accesso al credito Ma anche interventi fiscali di contributi a fondo perdutoparametrati alle perdite subite era l’ultima notizia per il momento informazione torno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa