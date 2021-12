Ultime Notizie Roma del 28-12-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio condivisioni mezzo di persone in isolamento causa contatti con positivi al covid governo e regioni ipotizzano un accorciamento della quarantena appena una paralisi delle attività produttive un parere è stato chiesto al CTS convocato per domani li è quella di ridurre da inizio gennaio l’isolamento dei contatti a 35 giorni perché abbia ricevuto la terza dose d’allarme di Zaia reagenti e tamponi possono finire Segnali dal mercato ieri 30810 24 ore contro 24883 del giorno di Natale quasi la metà per la variante omicron preoccupa la crisi del turismo con tante prenotazioni annullate soprattutto in montagna cresce in Italia il consumo per l’auto diagnosi dell’infezione da Stars Cove la richiesta aumentata anche a causa delle lunghe code per eseguire i tamponi rapidi in farmacia tanto che oggi Se ne vendono in media oltre 10000 al giorno lo spiega all’ansa Antonello Mirone presidenteFederfarma servizi secondo il quale l’impennata ha portata una momentanea carenza in alcuni punti anche se non c’è carenza di tamponi rapidi effettuati dal farmacista Federconsumatori chiede al governo di imporre un prezzo massimo per le mascherine ffp2 come venuto per me chirurgiche le autorità americane riducono da 10 a 5 giorni di isolamento per i positivi al covid asintomatici nessuna quarantena per i vaccinati con terza dose in caso di contatti compositivi la misura spesa sostenuta dall’ esperto di vino Se consulente di biden Anthony Fauci consentirà di diminuire le assenze di chi svolge lavori essenziali ma non mancano le critiche di chi ritiene che il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie ha ceduto alle pressioni dell’economia Francia e Gran Bretagna sono pronte a nuove restrizioni la Finlandia blocca di ingressi a tutti i viaggiatori stranieri non vaccinati la commissione bilancio della camera ha votato il relatore Per la legge di bilancio nel testo trasmesso Dal Senato il provvedimento passa ora All’attenzione dell’aula la pandemia blocca di nuovo turismo e ristorazione l’allarme arriva dalla Confesercenti che stima senza una prorogaammortizzatori sociali covid dal primo gennaio almeno 200mila lavoratori senza copertura colpiti le agenzie di viaggio con il 95% delle imprese con dipendenti in cassa integrazione al settore alberghiero soprattutto nelle città d’arte le prospettive di rientro al lavoro sono incerte Regione Sardegna in pressing sul Governo per la proroga della cassa integrazione per i lavoratori aritali ed è tutto buon proseguimento di

