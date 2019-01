Ultime Notizie Roma del 29-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli l’INPS ha pubblicato oggi un messaggio sul decreto che prevede l’anticipo della pensione con la cosiddetta quota 100 la presentazione delle domande è possibile presentare telematicamente sia il PIN dell’Istituto attraverso il call center o ai patronati agli altri sono già abilitati all’intermediazione delle stanze di servizio in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni di legge con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione possono farmi anche 15 minuti al giorno ma io continuo a fare quello che abbiamo fatto finora come squadra il decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza è solo l’inizio lo dice il vicepremier Matteo Salvini non è conferenza stampa alla camera questo è solo l’inizio aggiunto ilpremier sottolineando come questa è la prima di 5 manovre primo mattone su Fornero e sulla tazza primo mattone su pace fiscale con Equitalia Continuano i trasferimenti Dei migranti di Castelnuovo di Porto che chiuderà definitivamente entro dopodomani dopo il trasferimento di 305 persone la scorsa settimana i restanti 222 ospiti nelle prossime ore verranno portati secondo le disposizioni della prefettura in vari centri sprar del Lazio di questi un centinaio saranno ospitati in diversi centri di accoglienza a Roma il restante in vari comuni della provincia di Roma e di tutta l’area compresa di centro mondo migliore Rocca di Papa lo stesso che ospita per alcune settimane I migranti soccorsi dalla nave Diciotti in quest’ultimo ne saranno trasferiti 61 Varese per ultimo solenne Saluta Giuseppe zamberletti padre della Protezione Civile Nazionale un uomo che ha fatto tanto per questo paese a cui va il nostro grazie lo scrive il premioGiuseppe Conte in Un Tweet 10 anni fa erano poco più che bambini oggi cresciuti di certo fisicamente ma anche soprattutto professionalmente i tre ragazzi del volo reduci dal concerto davanti al papà Giornata Mondiale della Gioventù a Panama sono rientrato in Italia per prepararsi al Festival di Sanremo ha vinto nel 2015 dove sono in gara con il musica che resta per presentare il nuovo album musica in uscita il 22 febbraio per Sony Music cioè che contiene il brano sanremese altri due inediti e 8 cover per cui arrivederci A chi mi dice People la nave del olvido Lontano dagli occhi Meravigliosa creatura è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa