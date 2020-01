Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla Francesco Vitale in studio e di 132 morti di circa 6000 persone infettate l’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese rallentano i contatti giornalieri 600 in meno ieri rispetto a 2 giorni fa ma ha superato quelli per la sarta nel 2002-2003 apertura in calo del 3% per la borsa di Hong Kong 200 giapponesi sono rientrati stamani con un volo charter da buona Tokyo oggi in edicola 1 da Parigi stamani vertice alla Farnesina sulle linee guida per il rientro degli italiani Trump è presente il piano di Pace per il Medio Oriente propone la soluzione dei due stati con Gerusalemme capitale Israele Gerusalemme capitale della Palestina sentimenti per 50 miliardi di dollari palestinese Abu mazen 19 Gerusalemme non è in vendita i nostri diritti non si barattano oggi a Motta incontro tra Putin e Netanyahu ha preso stamani a Taranto nave Ocean Vikingd403 migranti salvati ieri in acque internazionali €3 Ci sono 12 donne incinte 132 minori non accompagnati ci hanno messo 4 giorni per concedere un porto sicuro denuncio per sequestro di persona Ponte lamorgese afferma Salvini approfondirò quanto avvenuta sicura Gaspar diversi veicoli sono stati dati alle fiamme ieri sera sulla A1 all’altezza di Lodi vecchio si ipotizza ci sia stato un tentativo di assalto a un portavalori sarebbero entrati in azione oltre 10 malviventi su se auto ritrovate anch’essi incendiate sono stradine di campagna l’autostrada è stata chiusa fino a San Zenone al Lambro con diversi chilometri di oltre 67,2 milioni di euro sono stati vinti ieri sera al SuperEnalotto con una schedina da €2 giocati in una tabaccheria di Arcola in Provincia della Spezia è il primo sei dell’anno oggi apre un bel cartello e festeggeremo brindando Affair una bustina di gestori della piccola piccola della frazione di Romito Magra lo sport Milan batte 42 a San Siro il lettorino è supplementari si qualifica per le semifinali didove affronterà la Juventus stasera mi danno l’altra sfida dei quarti tra Inter e Fiorentina Arnaldo smentisce Intanto un qualsiasi interesse del gruppo o della sua famiglia l’acquisto del club Rossonero gli esperti differenziano identificato ufficialmente ieri sera il corpo dell’ex cestista Kobe Bryant tra i nove recuperati dai detriti dell’ elicottero schiantato Sì 3 giorni fa su una collina vicino a Los Angeles la star NBA la moglie Vanessa fecero anni fa impasto Rivera il piccolo mai volare insieme su un elicottero E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa