Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale strade Vasco dalla redazione da Francesco Vitale in studio Inferno di fuoco sulla uno con 7 auto un autoarticolato dati alle fiamme tra Lodi e Milano per tentare un assalto furgone portavalori che sarebbe però fallito il piano creato due barriere di fiamme su entrambi i sensi dell’ autostrada milano-napoli poi hanno speronato in mezzo blindato dopo aver rovesciato una distesa di chiodi per bucare le gomme l’agguato è avvenuto poco dopo le 23 all’altezza di San Zenone al Lambro e qualche chilometro più a sud a Lodi Vecchio le vetture quasi certamente rubate sono arrivate sulla A1 da una strada comunale a San Maria in Prato nella frazione di San Zenone nella stessa zona pochi chilometri più a sud un’altra 4 novembre 2014 quanti battiti crearono due barriere di fuoco per dare l’assalto al blindato che trasportava €5000000 sul posto i mezzi della Croce Rossa e le squadre dei Vigili del Fuoco da LodiPiacenza non risultano esserci feriti l’Autostrada del Sole è stata chiusa in entrambi i sensi rendendo obbligata uscita allo svincolo di Lodi già dalle prime ore del mattino c’erano diversi chilometri di auto e cambiamo argomento coronavirus allerta in Francia confermato il quarto caso rischio globale levato i morti ora sono 106 4515 nuovi casi di infezione Se finirà di sospetti in attesa di conferma l’organizzazione Mondiale della sanità parla di un rischio globale assai elevate e cambiamo ancora argomento Trump riconosceremo uno stato palestinese ma Gerusalemme Sara capitale in divisa di Israele presidente americano alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu oggi grande passo verso la pace i palestinesi meritano una vita migliore loro futuro stato per nascere dovrà sottostare a precise condizioni tra cui la rinuncia al terrorismo potrà avere la propria capitale in una parte di Gerusalemme Tuttavia aggiunge Trump Gerusalemme lettera la capitale in divisa di Israele Sì anche l’annessioneGiordania in italiano parla di un piano eccezionale No dai palestinesi di Gerusalemme non è in vendita e voltiamo ancora pagina Torniamo a parlare del terremoto trema ancora la terra in Albania una scossa di magnitudo 5 è stata registrata con epicentro Durazzo lo riferisce l’istituto albanese di geologia nascosta sia tale tira ma è più a sud fino a Valona c’è tempo per un’ultima notizia gli esperti forensi hanno identificato ufficialmente ieri sera il corpo del giocatore di nome recuperati dai detriti dell’elicottero che si è schiantato tre giorni fa sono vicino Los Angeles lectar NBA 41 anni è stato identificato dalle impronte digitali identificati anche due uomini e una donna sono giorno Altobelli 56 anni allenatore di baseball morto nell’ incidente con sua moglie che eri dalla ditta il pilota di elicotteri areado Baiano 50 anni e Storace Verdi 45 gli inquirenti stanno ancora lavorando per identificare i 5 morti rimasti per cui la figlia di Kobe Bryant Giannadi 13 anni che eran elicottero con suo padre E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa