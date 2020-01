Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 132 morti quasi 6000 persone infettate l’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese il numero di infettati così superato l’epidemia dysart del 2002 2003 i casi di coronavirus confermati nella giornata di ieri sono 1459 meno del 2007 registrati nella giornata di lunedì 600 casino che potrebbero segnalare un possibile inizio di rallentamento del contagio si aggiungono la lista di paesi in cui rigato il virus di Emirati Arabi Uniti che hanno annunciato il loro primo caso di contagio mentre sono stati annunciati ieri tre nuovi casi in barriera Continuano i rimpatri dalla città di guano focolaio del virus è atterrato a Tokyo nella notte l’aereo che ha riportato in patria circa 200 giapponesiandiamo all’estero in Medio Oriente articolati in un documento di 80 pagine pronto per essere discusso delle parti il piano di Pace per tentato di Donald Trump alla Casa Bianca al fianco del premier israeliano Benjamin Netanyahu è giunto il momento per una svolta storica annunciato il presidente americano che poi spiegato Gerusalemme resta la capitale in divisa di Israele se ci sarà l’accordo tra le parti e precisato il Tycoon degli Stati Uniti apriranno un’ambasciata Jerusalem E se questo potrebbe essere la capitale del futuro stato palestinese a Israele vengono chiesti 4 anni di congelamento degli insediamenti il tempo che transfima necessario per negoziare la pace ma verrà garantita la sovranità sulla valle del Giordano immediata la reazione dei maschi il piano Aggressivo e provocherà molta ira fatto sapere il portavoce Sami Abu zuhri poi presidente palestinese Abu mazen e rincara Gerusalemme non è in vendita i nostri diritti non torniamo in Italia andiamo in autostrada diversi veicoli sono stati dati alle fiamme nella notte sulla A1 all’altezza di Lodivecchio gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di un tentativo diportavalori l’autostrada è stata chiusa nel tratto da Lodi Vecchio a San Zenone al Lambro nel Lodigiano cambiamo ancora argomento gli esperti forensi hanno identificato ufficialmente il corpo di cobra 39 recuperati dai detriti dell’elicottero che si è schiantato tre giorni fa su una collina vicino a Los Angeles le star della NBA per domani è stata identificata dalle sue impronte digitali identificati anche due uomini e una donna si tratta di John Altobelli 56 anni allenatore di baseball morto nell’incidente con sua moglie Khedira loro figli Alyssa il pilota di elicotteri a razzo Brian 50 anni e Sara Chester 35 anni gli inquirenti stanno ancora lavorando per identificare gli altri 5 morti tra cui la figlia di Kobe Bryant Gianna di 13 anni che era in elicottero con suo padre in chiusura di amore Guardo la borsa quella di Hong Kong crolla ritorno gli scambi Dopo la lunga pausa del Capodanno lunare a causa di timori legati l’epidemia del coronavirus di One Segna un tonfo del 3% bruciando 84810 punti a quota 27100 154 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa