romadailynews radiogiornale ben ritrovate dalla redazione da Francesco Vitale in studio seduta contrastata sui listini asiatici che nel complesso recuperano malgrado le Sanders del coronavirus e conseguenti timori per l’impatto sull’economia non è così la borsa di Hong Kong che crolla indice Hang Seng Segna un tonfo del 82% bruciando 789,01 punti a quota 27160 e63 la British Airways ha sospeso tutti Terracina mentre gli Stati Uniti hanno allertato le compagnie aeree in attesa di una decisione della casa bianca che sta valutando la Toyota interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio che ha chiuso temporaneamente metà dei propri punti vendita in Cina stamani vertice alla Farnesina per il rientro degli italiani e di 132 morti e circa 6000 persone infettate l’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese accertati 11 nuovi casi di contagio16 a Shanghai Dove si registra il quinto caso di un paziente che ha superato l’infezione dopo i trattamenti in ospedale annullate le prove di Coppa del Mondo di sci in Cina a febbraio ha sequestrato una donna la rinchiuse in un appartamento del centro storico di Cagliari l’ha picchiata e violentata i Carabinieri della locale compagnia hanno fermato un 32 anni accusato di sequestro di persona rapina violenza sessuale lesioni e danni di Una cinquantenne l’episodio è avvenuto il 20 gennaio scorso i 10 giorni sono riusciti a ricostruire risalire al presunto responsabile presunti abusi sessuali sui minori e l’ipotesi per lavare la Procura di Prato aperto un’inchiesta che coinvolge noi religiosi della comunità di dell’annunciazione soppressa dal Vaticano dicembre in seguito a una visita Canonica lo scrive oggi La Nazione presunte vittime degli abusi due fratelli minori all’epoca dei fatti affidati dai genitori alla comunità dalle quindi a distanza di anni sarebbe stata nata l’inchiesta gli indagati sono cinque sacerdoti un frate e tre religiosi lo scorso XXV gennaio a Roma l’incontroChristian Bay organizzato dall’ associazione Pro vita e famiglia difendiamo La nostra identità offesa ogni giorno abbiamo accolto la testimonianza del presidente Toni Brandi e finiamo la nostra identità Siamo esseri umani come tutti la l’osservatorio sulla discriminazione Inghilterra Europa ha dichiarato Carissimi azionari Cristiana piena anche in Italia durante la manifestazione ho dato il caso di Don Matteo graziola che ti su un tentativo di buttare la sua chiesa che lui sicuramente apparire più chiaro il sangue che in Italia si fa la MotoGP nel Laziouna legge contro omotransfobia che c’è una legge liberticida non supportata da alcun allarme quali sono anche i motivi Allora di tutto questo business se di business si può parlare che poi va a danno invitanti Cristian e cosa possiamo fare potete fare come pro vita e famiglia per cercare anche di sensibilizzare le persone a unirsi a unirsi a voi e a procedere nella giusta di noi facciamo convegni affezioni martedì 4 febbraio all’università Europea proprio una grande serata che sarà un inno alla vita e all’amore organizzata per disabilidagli danze proprio per aiutarli e inizieremo anche ad organizzarci a livello legale Perché i diritti siano rispettati L’unica cosa che ne possiamo fare il nostro piccolo perché abbiamo speso molti soldi è utilizzare informare ricordare le destinazioni e io sono io vivo a Praga e a Praga di tumore hanno accesso alle cure palliative anzi il mio medico chirurgo detto guarda che sono stati proprio I comunisti che hanno iniziato un ottimo sistema sanitario nazionale e di certi comunistilor

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa