Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate colto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è di 132 morti e quasi 6000 persone infettate l’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese avendo un impatto anche sui flussi turistici casi di coronavirus confermati nella giornata di ieri sono 1459 meno di 2077 registrati nella giornata di 600 casi meno che potrebbero segnalare un possibile inizio del rallentamento del contagio si aggiungono alla lista dei paesi in cui arrivato il virus degli Emirati Arabi Uniti che hanno annunciato il loro primo caso di contagio mentre sono stati annunciati ieri tre nuovi casi in Baviera Continuano i rimpatri dalla città di One a focolaio del virus è atterrato Tokyo nella notte l’aereo che ha riportato in patria circa 200giapponesi e ci sarebbe un caso sospetto a Napoli ci spostiamo a Prato presunti abusi sessuali sui minori e questa l’ipotesi su cui la procura ha aperto un’inchiesta e religiosi della ex comunità discepoli dell’annunciazione soppressa dal Vaticano dicembre in seguito a una visita Canonica a scrivere dell’inchiesta il quotidiano La Nazione le presunte vittime degli abusi sarebbero due fratelli mini d’epoca Difatti affidati dei genitori alla comunità l’inchiesta è nata dalle loro Dichiarazioni a distanza di anni gli indagati sono cinque sacerdoti un frate e tre religiosi tra di loro c’è anche Don Giglio Gilioli della comunità le cose su cui Sta indagando la Procura di Prato Sono violenza sessuale su minori violenza sessuale di gruppo di esperti forensi hanno identificato ufficialmente il corpo di Kobe Bryant 39 recuperati e detriti dell’elicottero che si è schiantato tre giorni fa su una collina vicino a Los Angeles Nectar dei miei 41 anni sta dimenticata dalle sue impronte digitali identificati anche due uomini e una donna si tratta di John Altobelli 5allenatore di baseball morto nell’incidente con sua moglie Carey la loro figlia lista il pilota di elicotteri a razzo Baiana 50 anni e Sara Chester 45 gli inquirenti stanno ancora lavorando per identificare gli altri 5 morti tra cui la figlia di Kobe Bryant Gianna 13 anni che era in elicottero con suo padre presentato ieri a Roma il bene comune dove spingere Lo sguardo della politica in via per Armando Editore la giornalista e saggista Benedetta Cosmi parla i nostri microfoni del bene comune e del suo significato oggi alla luce delle ultime notizie un’idea di paese avere degli obiettivi comuni mi3s generale alleati rivali e alleati perché come azienda semplice alleati come mondi lontani tra di loro ma in realtà devono avere qualcosa cuore poi stanno diciamo patriottismo potremmo dire e soprattutto la cosa che mi sta a cuore e il fatto chemagari di cottura conto Non deve avere lo sbatto fuori volta passato e poi Quasimodo dicotomico c’è Invece chi si sente una tradizione nessuna base solida diciamo così culturale questa è la cosa che secondo me pensa al nostro paese c’è questa c’è anche gli studi non hanno mai colmato Angela forse l’hanno esasperata indirizzi scolastici da una parte non so il liceo classico del passato all’altra persona lì che invece ne abbiamo bisogno per il bene comune di accordare quest’arte di non far sentire Ti chiamo domani e cervello così distanti per il bene comune per cercare di ricongiungerli come vivono anche le le realtà le aziende che sono spesse volte in competizione tra lorola consapevolezza alle volte perché no di unire le forze per raggiungere un comune obiettivo quando invece ti permettono di pensare in grande in Magari hanno alle spalle però a volte quante volte non ce l’hanno alle spalle vuol dire che riescono a superare le loro piccole dimensioni le loro piccole sfide interne e a guardare qualcosa di più grande quindi magari Pensa anche in chiave innovativa non solo inseguire Noi abbiamo la pecca di essere sempre piccoli mercati non essere coloro che riaprono altra cosa grave aprire un mercato ma subirlo cioè arrivarti quando è diventato evidente ai più

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa