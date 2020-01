Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio alla redazione in studio Roberta Frascarelli e di 132 morti e circa 6000 persone infettate l’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus cinese anche se sembrano rallentare contagi giornalieri Tuttavia i casi hanno già superato quelli della salsa nel 2002-2003 intanto Ina Cina Toyota ha bloccato la produzione mentre stare ha chiuso temporaneamente metà punti vendita British Airways ha sospeso tutti i voli dai per la cena è pronto l’aereo per gli italiani bloccati abone su disposizione del GIP di Roma è stata arrestata dagli uomini della squadra mobile di Latina Gina cetrone ex consigliere regionale del Lazio del PDL è attualmente coordinatrice regionale del partitolo cambiamo con Toti con lei sono finiti in carcere altri personaggi come Armando Gianluca e Samuele di Silvio e Umberto Pagliaroli le accuse a vario titolo sono stazioni di illecita concorrenza e violenza privata aggravata dal metodo mafioso operazione della Polizia di Stato coordinata dalla dda di Reggio Calabria per l’esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare 12 in carcere e due ai domiciliari emesse nei confronti di Capri luogotenenti e affiliati alla pericolosa con Labate Intesa TIM Reggio ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa e di diverse regioni aggravate dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la Ndrangheta via libera definitivo della commissione affari sociali della camera in sede legislativa la legge in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studioformazione Ricerca Scientifica testo proposto in Senato Per iniziativa del sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri è stato definitivamente approvato a Montecitorio all’unanimità ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa