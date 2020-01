Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale di nuovo dalla redazione in studio Roberta Frascarelli credo che il movimento sia unito per andare fino alla fine della legislatura e continuare con questa esperienza di governo sul resto ne parleremo Stati Generali lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico nel corso della conferenza stampa congiunta con il Presidente del Consiglio Nazionale austriaco il governo italiano impegnato dare il massimo supporto ai nostri connazionali in Cina lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter confermando che domani parte un volo per il rimpatrio degli italiani che si trovano a Juan sono complessivamente 29 i Daspo compresi tra un anno e otto anni emessi nei confronti dei tifosi coinvolti nell’ agguato in cui è morto il supporter della vultura Rionero Fabiogioiello di 39 anni investito lo scorso XIX gennaio a Vaglio Basilicata Potenza Sono molto contento che torni Ligabue Mi porti a Berlino Quando ho saputo della presenza del film in concorso me lo sono immaginato arrivare in moto militare i guanti entrare dicendo grazie grazie con quella sua strana cadenza tra Emiliano e svizzero tedesco amo la sua storia esprime la ricchezza della diversità e la voglia di riscatto e il commento anche ironico di Giorgio diritti all’annuncio che volevo nascondermi il suo atteso nuovo film che vede Elio Germano interpreta il pittore Ligabue in concorso a Berlino ed è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa