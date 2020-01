Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla stazione studio Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo è di 132 morti e oltre 6000 persone infettate l’ultimo bilancio ufficiale del corona di rose cinese anche se sembrano rallentare i contatti giornalieri Tuttavia i casi hanno già superato quelli della Sars del 2002 2003 Intanto in Cina la Toyota ha bloccato la produzione starbooks ha chiuso temporaneamente metà punti vendita British Airways ha sospeso tutti i voli da e per la cena è pronto l’aereo per gli italiani bloccati a 0 della Salute ha fatto sapere che tutti i casi sospetti L’Italia si sono rivelati negativi ai test per il coronavirus i carabinieri di Bologna Stanno verificando con la certamenTerni cosa sia successo il pomeriggio del 21 gennaio in relazione alla passeggiata di Matteo Salvini al Pilastro quando il leader della Lega è andato a suonare al citofono chiedendo se li abitato uno spacciatore da parte del comando provinciale non viene commentato quanto riportato da alcuni quotidiani locali sul possibile ruolo avuto nella vicenda da un sottufficiale dell’arma le scuole sono già dotati di autonomia diversa e la questione del reclutamento Io non penso che gli insegnanti debbano essere reclutati dalle regioni sono dipendenti dello Stato devono essere reclutati a livello nazionale nel decreto scuola abbiamo pensato ad una norma che dà ragione della continuità didattica è stato previsto che bisogna restare in quel posto almeno 5 anni è stata una risposta che abbiamo dato a quelle regioni che vivono dell’emergenza così su Radio1 la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina L’Italia è una cattiva madre non lo penso più all’inizio del caso weinstein e i mediaMostrami avevano salita in modo abbastanza disgustoso da Allora c’è stato un bel risveglio delle coscienze lo dice l’attrice e regista italiana Asia Argento intervistata dal quotidiano Le Monde in occasione del festival edufin fantastica di cui quest’anno è stata scelta come presidente di giuria Emma Marrone Sarà ospite della serata di apertura del Festival di Sanremo martedì 4 febbraio vincitrice di Sanremo 2012 con il brano Non è l’inferno conduttrice nell’edizione 2015 al fianco di Carlo Ponti è ma nel suo decimo anno di carriera torna a Calcare il palco dell’Ariston per la prima volta come ospite la cantante oltre a presentarsi insieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino gli anni più belli in cui interpreta il ruolo di Anna si esibirà dal vivo un brano estratto dal suo ultimo album fortuna è un medley dei suoi più grandi successi ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa