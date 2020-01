Ultime Notizie Roma del 29-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale azione in studio Roberta Frascarelli è di 132 morti oltre 6000 persone infettata all’ultimo bilancio ufficiale del coronavirus Ticinese anche se sembrano rallentare montaggio giornalieri Tuttavia i casi hanno già superato quelli della sarta 2002-2003 intanto la Cina e la Toyota hanno bloccato la protezione mentre starbooks e IKEA hanno chiuso temporaneamente metà dei punti vendita e compagnia aerea British Airways United Airlines American Airlines Lufthansa hanno sospeso tutti i voli da e per la cena è pronta l’aereo per gli italiani bloccati Apuana rientrano saranno messi automaticamente in quarantena ha ucciso a botte Francesca Fantoni la trentanovenne trovata morta lunedìparco pubblico a Bedizzole nel bresciano secondo i primi rilievi avrebbe fatto a mani nude alla fine durante un interrogatorio in carcere Brescia l’omicida ha confessato Andrea padre di un bimbo di 3 mesi ha ammesso le proprie responsabilità farlo crollare sarebbe stato un dato fornito dagli inquirenti il sangue sulla felpa che indossava sabato sera Andrea Pavarini che è stata trovata a casa dell’uomo fermato corrisponde al profilo genetico di Francesca Fantoni il GP di Roma Costantino De Robbio archiviato l’indagine vedeva indagata la sindaca Virginia raggi Alla luce di un esposto presentato dall’architetto Francesco Sanvito per conto dell’associazione tavolo della libera urbanistica in cui si ipotizzava il reato di abuso d’ufficio legato alle procedure con le quali il comune ha scelto di pubblicare il progetto per il nuovo stadio della Roma approvato dalla regione Lazio nella conferenza dei servizi prima di farloda consiglio comunale è stato spazzato via il palco contro di me la reazione della sindaca raggi chiusura in rialzo per Piazza Affari il a guadagnato lo 0,47% a 24164 trucchi ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa