Ultime Notizie Roma del 29-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni Gabriella Luigi in studio sospensione per sei mesi delle bollette di luce gas acqua e anche dei rifiuti stop alle rate di assicurazioni fino al 31 luglio e quanto prevede la bozza del decreto a favore delle zone colpite dal coronavirus all’esame del Consiglio dei Ministri sospesi anche i pagamenti dei diritti camerali per le imprese accesso gratuito al fondo di garanzia per le PMI con priorità e con il massimo delle garanzie consentite stretta sull’aumento scorretto dei prezzi è un primo segnale è concreto poi un altro decreto ha detto il ministro Gualtieri sono 222 conteggiati in Italia per il coronavirus i dati sono del Commissario straordinario Angelo Borrelli il numero tiene conto anche delle 21 vittime 4 in più di ieri e deigenti guariti primo caso di una persona residente nel Lazio una donna di Fiumicino che tuttavia era stata Bergamo nel Lodigiano è allerta ospedale ieri 51 nuovi ricoveri questo sarà dimesso dall’ospedale Spallanzani Niccolò il diciassettenne Bloccato per due volte in Cina a causa della febbre da lunedì riaprono al pubblico gli uffici delle poste nella zona rossa sulla riapertura delle scuole ci sarà un aggiornamento quest’oggi ha detto il premier Giuseppe Conte La minaccia per l’epidemia di coronavirus A livello mondiale è stata elevata a livello molto alto l’ha detto il direttore generale dell’oms Nel sull’epidemia il continuo aumento nel numero dei casi e del numero dei paesi affetti negli ultimi giorni sono motivi di preoccupazione affermato dalla Nigeria Islanda e contagi esportati dall’Italia in circa 20 paesi pressing del governo contro restrizione Block Intanto lavoro per la ricerca di un bacino sta progredendo oltre 20 vaccini sono in sviluppo aspettiamorisultati in poche settimane dice l’organizzazione Mondiale della sanità il venerdì nerissimo sui mercati azionari europei ha causato un calo dell’ indice euro stoxx 600 gruppi principali titoli quotati sulle borse del vecchio continente del 3:30 % 310 miliardi di capitalizzazione persi ieri in un’unica giornata la sola che sa fare oltre 21 miliardi stretta crollata poi Dopo l’appello alla calma della Casa Bianca ha recuperato una settimana di tracolli per tutte le borse che ricorda la crisi dei mutui statunitensi nel 2008 il capo dello Stato Sergio Mattarella ha fatto richiamo all’unità di fronte all’emergenza coronavirus la conoscenza aiuta la responsabilità e Leonforte antidoto ha paura immotivata che inducono a comportamenti senza ragione senza beneficio Ha detto il capo dello Stato Attenzione però nel governo il Sottosegretario agli esteri Scalfarotto di Italia viva è pronto alle dimissioni INPScon il ministro Di Maio che non gli ha segnato la delega per il Commercio Estero prezzi per il momento frena lo Sporting chiusura c’è attesa per Juventus in una partita che potrebbe svolgersi nella atmosfera surreale di uno stadio vuoto la Lazio Intanto questo oggi contro il Bologna proverà a portarsi il momento in testa alla classifica è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa