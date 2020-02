Ultime Notizie Roma del 29-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno del redazione appuntamento con il azione Gabriella Luigi in studio l’Italia cerca di ripartire dopo la settimana appena trascorsa con il coronavirus sospensione per sei mesi delle bollette di luce gas acqua e anche dei rifiuti stop alle rate di assicurazioni fino al 31 luglio questo lo prevede la bozza del decreto a favore delle zone colpite dal coronavirus all’esame del Consiglio dei Ministri sospesi anche i pagamenti dei diritti camerali per le imprese accesso gratuito al fondo di garanzia per le PMI con priorità e con il massimo delle garanzie consenti stretta sull’aumento scorretto di prezzi è un primo segnale concreto poi ci sarà un altro decreto ha detto il ministro Gualtieri Intanto il numero dei contagiati è arrivata 822 in itadati presentati dal Commissario straordinario Angelo Borrelli ieri sera il numero ti racconto anche delle 21 vittime e dei pazienti guariti primo caso di una persona residente nel Lazio una donna di Fiumicino che negli ultimi giorni era stata a Bergamo e Lodigiano è allerta negli ospedali ieri 51 nuovi ricoveri quest’oggi sarà dimesso dall’ ospedale Spallanzani Roma Niccolò il diciassettenne rientrato dalla Cina dopo che per due volte non era riuscito a partire causa febbre da lunedì riapriranno al pubblico gli uffici delle poste nella zona rossa sulla riapertura delle scuole ci sarà un aggiornamento questo ho già detto il premier Giuseppe Conte per l’oms la minaccia per l’epidemia di coronavirus A livello mondiale ha raggiunto un livello molto alto questo perché il continuo aumento nel numero dei casi e del numero dei paesi affetti negli ultimi giorni è cresciuto dalla Nigeria l’Islanda e contagi esportati dall’Italia in20 paesi pressing del governo contro restrizioni e blocchi intanto si lavora ad un vaccino sono oltre 20 quelli in via di sviluppo con scritto turco siriano controffensiva di Ankara dopo i raid siriani ed le truppe turche Hanno lanciato un contrattacco uccidendo 329 soldati del regime di bashar al-assad e colpendo oltre 200 che TV nemici il governo turco ha annunciato nello stesso tempo che non fermerà più I migranti che vogliono andare in Europa e il Ministero degli Esteri Perché alcuni migranti richiedenti asilo hanno iniziato a muoversi verso i confini con l’Unione Europea ha Grecia rafforza i controlli o è è nato chiedono di interrompere l’escalation lo sport in chiusura calcio è Serie A rischia di giocarsi in uno stadio deserto il match tra Juventus e Inter scontro diretto d’alta classificatanto quest’oggi lazio-bologna e biancocelesti potrebbero approfittare dell’anticipo per portarsi il momentaneamente in testa alla classifica è tutto dalla redazione Vi auguro buona giornata

