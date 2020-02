Ultime Notizie Roma del 29-02-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione a Gabriella Luigi in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con gli aiuti all’economia nelle zone colpite dal coronavirus i territori interessati Ora possono ripartire anche l’Italia ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro nel testo anche la norma del Ministero dell’Istruzione che deroga al limite di 200 giorni minimi per considerare valido l’anno scolastico in un decreto del presidente del consiglio anche la divisione in tre con delle zone del contagio graduando così le misure da attuare nei diversi casi Intanto sono oltre 800 e contagiati in Italia per il coronavirus i dati sono del Commissario straordinario Angelo Borrelli il numero tiene conto anche delle 21 vittime 4 in più e dei pazienti guariti primo caso di una persona residente nel Lazio una donna di Fiumicino che era Tuttavia stata Bergamogiorni scorsi nel Lodigiano allerta ospedale con 51 nuovi ricoveri quest’oggi sarà dimesso dall’ ospedale Spallanzani di Roma Niccolò il diciassettenne Bloccato per due volte in Cina a causa della febbre da lunedì riapriranno al pubblico gli uffici delle poste nella zona rossa atteso un aggiornamento in giornata sulla riapertura delle scuole salgono a tre casi di coronavirus negli Stati Uniti in California in Oregon e mentre le autorità hanno elevato l’allerta nei confronti dell’Italia livello 3 raccomandando ai cittadini americani di riconsiderare tutti i viaggi verso il nostro paese a causa dell’emergenza coronavirus pur assicurando vicinanza nella difficoltà attuale a livello 3 G sono già la Cina e la Corea del Sud in quest’ultimo paese volano in contagi quasi 600 in un solo giorno il Trend Cala invece in Cina lo sport in chiusura calcio Europa League doppia sfida tra l’Italia e la Spagna negli ottavi di finale l’Inter affronterà al Getafe e la Romalo ha stabilito il sorteggio UEFA questo weekend in uno stadio vuoto si giocherà Juventus Inter Lazio anticipa con il Bologna quest’oggi davanti a 45 mila tifosi potrà portarsi momentaneamente la primo posto in attesa del big match tra bianconeri e nerazzurri è tutto per il momento Vi auguro una buona

