Ultime Notizie Roma del 29-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione ancora Un buongiorno dalla redazione Luigi in studio approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto con gli aiuti all’economia nelle zone colpite dal coronavirus i territori interessati possono ripartire E anche l’Italia ha detto il Sottosegretario Presidenza del Consiglio Fraccaro nel testo anche la norma del Ministero dell’Istruzione che deroga al limite di 200 giorni minimi per considerare valido l’anno scolastico in un decreto del presidente del consiglio anche la divisione in tre colori delle zone del contagio graduando così le misure da attuare nei diversi casi in tutto il contagiati sono 822 per il virus i dati sono del Commissario straordinario Angelo Borrelli il numero tiene conto anche delle 21 vittime 4 in più e dei pazienti guariti primo caso di una persona residente nel Laziouna donna rientrata da Bergamo nel Lodigiano è allerta ospedale con 51 nuovi ricoveri oggi sarà dimesso dall’ospedale Spallanzani Niccolò il diciassettenne Bloccato per due volte in Cina a causa della febbre da lunedì riapriranno al pubblico gli uffici delle poste nella zona rossa mentre è atteso un aggiornamento sulla riapertura delle scuole per l’epidemia di coronavirus A livello mondiale è stata elevata al livello molto alto lo ha detto il direttore generale dell’oms Nel briefing sull’epidemia il continuo aumento nel numero dei casi del numero dei difetti negli ultimi giorni sono motivi di preoccupazione ha fermato Intanto dalla Nigeria l’Islanda e contatti esportati dall’Italia in circa 20 paesi pressing del governo contro resto nei blocchi il lavoro per la ricerca di un vaccino sta proseguendo sono oltre 20 quelli in fase di sviluppo spettacolo in chiusura cinema finisce con una premiazione shockcerimonia della consegna dei Caesar gli Oscar francesi profondamente segnati dalla polemica contro Roman Polanski regista di j’accuse assente Insalaco usato di Greta sessuali ha vinto il premio come miglior regista grida e fischi in sala hanno accolto la premiazione mentre ad lnl attrice simbolo del nuovo mizu francese abbandona valsa la pena premiata come miglior attrice non protagonista per La Belle Epoque è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa