Ultime Notizie Roma del 29-02-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con gli aiuti all’economia nelle zone colpite dal coronavirus i territori interessati possono ora ripartire anche l’Italia ha detto il Sottosegretario alla presidenza Fraccaro nel testo anche la norma Ministero dell’Istruzione che deroga al limite di 200 giorni minimi per considerare valido l’anno scolastico salgono a tre casi di coronavirus in negli Stati Uniti in California in ore mentre le autorità hanno elevato l’allerta nei confronti dell’Italia livello 3 raccomandando ai cittadini americani di riconsiderare tutti i viaggi verso il nostro paese a causa dell’emergenza coronavirus pur assicurando vicinanza nella difficoltà attuale a livello 3 ci sono già la Cina e la Corea del Sud sono 822 contagiati in Italia il numero è stato reso Notoieri e c’è il primo caso di una persona residente nel Lazio una donna di Fiumicino che era stata Bergamo negli ultimi giorni nel Lodigiano è allerta ospedale con 51 nuovi ricoveri sarà dimesso dello Spallanzani di Roma Niccolò il diciassettenne Bloccato per due volte dalla febbre in Cina da lunedì riapriranno al pubblico gli uffici delle poste nella zona rossa per la minaccia globale adesso è molto alta il continuo aumento nel numero dei casi e del numero dei paesi colpiti negli ultimi giorni è motivo di preoccupazione prosegue il lavoro di ricerca oltre 20 i bacini in fase di sviluppo Intanto il governo italiano in pressing sulle cancellerie contro restrizioni e blocchi che coinvolgono l’Italia a causa del diffondersi dell’infezione altri 47 decessi sono stati registrati in Cina che portano il bilancio delle vittime nel paese a 2835 sono 427 nuovi casi i nomirispetto ai 327 di ieri portando il numero totale di contagi a 79251 nella cronaca un operaio di 44 anni è morto in un incidente sul lavoro in una ditta per la lavorazione dei metalli a Bellusco in provincia di Monza secondo una prima ricostruzione questa mattina intorno alle 5 l’uomo è caduto in un forno spento Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri e 118 ma il personale del Soccorso ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa