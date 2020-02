Ultime Notizie Roma del 29-02-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione e Gabriella Luigi in studio juventus-inter altre quattro partite di Serie A in programma questo fine settimana porta chiusa e saranno rinviate al 13 maggio lo ha deciso la lega calcio di Serie A le altre gare Milan Genoa Parma Spal Sassuolo Brescia Udinese Fiorentina Intanto il premier giapponese shinzo Abe ribadisce che il Giappone compierà tutti gli sforzi necessari per garantire lo svolgimento in sicurezza delle Olimpiadi e ciclisti italiani bloccati ad Abu Dhabi il ministro degli Esteri Center presidente della federciclismo dopo sei mesi e la disavventura passata ma con il lieto fine finalmente abbraccio dei genitori al termine dei 4 giorni di isolamento è stato dimesso dall’ Istituto Spallanzani di Roma Niccolò il diciassettenne di grado rimasto bloccato per due volte in Cina causa della febbre ma risultanegativo ai test sul coronavirus finalmente lo riportiamo a casa hanno detto genitori intanto dallo Spallanzani si apprende che i primi test effettuati risultano positivi per il marito e per uno dei due della donna già positiva al coronavirus è ricoverata un calo del PIL italiano compreso tra meno 1 e il meno 3 % nel primo e nel secondo trimestre del 2020 dell’indicazione degli effetti sull’economia del coronavirus secondo il Ref ricerche che indica la perdita di Pilla è tra i 9 Ei 27 miliardi di euro pressing del sindacato per ripartenze a rischio che l’emergenza possa gettare l’Italia in recessione c’è e per impedirlo serve dare un’azione di sistema riavviando le attività trasformando le emergenze in un’occasione per dare una scossa al paese dice segretario CGIL Maurizio Landini mercoledì a Palazzo Chigi dal premier Conte ci saranno le associazioni delle imprese e i sindacati Intanto le autorità statunitensi hanno Eleallerta nei confronti dell’Italia livello 3 raccomandando ai cittadini americani di riconsiderare tuttiviaggi verso il nostro paese a causa dell’emergenza coronavirus pur assicurando finanza nella difficoltà attuale Lambert eleva il grado di minaccia globale dell’epidemia perché il continuo aumento nel numero dei casi dei paesi colpiti negli ultimi giorni sono motivi di preoccupazione è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa