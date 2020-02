Ultime Notizie Roma del 29-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio del redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio resteranno chiuse ancora per 8 giorni scuole asili nido e università in Lombardia e in Emilia Romagna l’annuncio arrivato poco fa da parole dell’assessore al Welfare della Regione Giulio gallera e del presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini Intanto è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani di Nicolò il diciassettenne di grado rimasto bloccato per due volte in Cina a causa della febbre ma risultato negativo ai test sul coronavirus finalmente lo riportiamo a casa hanno detto i genitori dal Spallanzani si apprende che i primi test effettuati risultano positivi per il marito e per uno dei due figli della donna di Fiumicino già positivo al coronavirus e ora ricoverata sifeancora la Serie A Juventus Inter e altre 4 partite in programma questo fine settimana a porte chiuse saranno rinviate al 13 maggio lo ha deciso la lega calcio di Serie A sono Milan Genoa Parma Spal Sassuolo Brescia Udinese Fiorentina oltre al Big Match Juventus Inter il Giappone intanto compierà tutti gli sforzi necessari per garantire lo svolgimento in totale sicurezza delle Olimpiadi lo ha detto il premier giapponese shinzo Abe intanto si stimano le perdite per l’economia italiana al PIL previsto in calo fino al meno 3 % nel secondo trimestre del 2020 l’indicazione degli effetti sull’economia del coronavirus secondo il Ref ricerche che indica la perdita di PIL tra i 9 Ei 27 miliardi di euro pressing del sindacato per una ripartenza rischio che l’emergenza possa gettare l’Italia in recessione c’è e per impedirlo serve un’azione di sistema riavviando le attività trasformando le emergenze in un’occasione per dare una scossa al paese ha detto il segretarioviale Maurizio Landini intanto gli Stati Uniti hanno elevato un’allerta nei confronti dell’Italia al livello 3 raccomandando ai cittadini americani di riconsiderare tutti i viaggi verso il nostro paese causa dell’emergenza coronavirus tensione in medioriente dopo che la Turchia ha deciso di aprire il confine europeo ai siriani in fuga dai l’iPad alla guerra Atene fa sapere di aver impedito Oltre 4000 l’ingresso illegale nei suoi confini proteggendo così anche quelli dell’Europa al confine turco ci sono stati anche scontri tra profughi e polizia greca che ha usato gas lacrimogeni per respingere i quali si sono difesi con il lancio di pietre intanto ancora insiste non possiamo gestire la nuova ondata di rifugiati ha detto il presidente turco erdogan è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa