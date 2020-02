Ultime Notizie Roma del 29-02-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale puntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno chiusura di scuole e università per un’altra settimana in Lombardia emilia-romagna l’annuncio del governatore Stefano Bonacini dell’ assessore gallera da parte del governo sia sostanziale adesione alle nostre richieste l’esponente Lombardo nella sede della protezione civile la riunione quotidiana tra governo e regioni con il premier Giuseppe Conte i ministri e governatori in collegamento Aumentano i casi in Italia superano i 800 Kg chiusura al bilancio della Regione Lombardia caparini commenta le misure contenute Nel Decreto Salva zone rosse del governo non c’è nulla per i lavoratori le aziende esterne alla zona rossa dice insufficienza degli interventi di contrasto alla crisi economica Aggiungi evidente anche per la zona rossa completamente ignorate il resto della Lombardia aspettiamo ora concludi di leggere la versione finale del decreto ti mette tutti d’accordo La decisione della Legaal 13 maggio Juventus Inter e le altre quattro partite di serie A che ti dovevano giocare nel fine settimana a porte chiuse bisogna adottare i criteri univoci armoniosi sono preoccupato per il futuro perché se viene pure il blocco fino al 8 marzo anche le gare della prossima giornata sono a rischio dice l’amministratore delegato dell’Inter Marotta mentre per l’allenatore della Roma Fonseca per la regolarità del campionato è meglio rinviare tutte le partite protesta dei tifosi dell’Inter sul web così il campionato è balzato l’ultima notizia in chiusura Vittorio Cecchi Gori è stato condannato giovedì in via definitiva per il crac della casa di produzione cinematografica il destinatario di un ordine di carcerazione per scontare 8 anni 5 mesi di reclusione ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dove si trova piantonato chi ricovero secondo quanto si è appreso risale al giorno stesso della condanna dovrebbe restare in ospedale almeno fino a lunedì è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa