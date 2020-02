Ultime Notizie Roma del 29-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 29 febbraio alle studio Giuliano per dopo sei mesi la disavventura passata ma con il lieto fine finalmente L’abbraccio dei genitori al termine dei 14 giorni di isolamento è stato dimesso dall’ Istituto Spallanzani di Roma Niccolò il diciassettenne di rimasto bloccato per due volte in Cina a causa della febbre ma risultato negativo ai test sui coronavirus Finalmente lo riportiamo a casa dicono i genitori intanto l’hanno Spallanzani si apprende che i primi test effettuati risultano positivi il marito e per uno dei due figli della donna già positiva al coronavirus è ricoverata Cambiamo argomento Stati Uniti e talebani hanno firmato addova in Qatar uno storico accordo per la pace in Afghanistan finalmente finali di guerra americani si impegnano a ritirare le proprie truppe dall’afghanistan entro i 14 mesi negoziati tra governo di Kabul talebani inizieranno il 10 marzo torniamo in Italia Vittorio Cecchi Gori condannato giovedì Inviaper il crac della casa di produzione cinematografica stati nel destinatario di un ordine di carcerazione per scontare 8 anni 5 mesi di reclusione ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma dove si trova piantonato secondo quanto si è appreso risale al giorno stesso della condanna dovrebbe restare in ospedale almeno fino a lunedì ultime notizie in chiusura pur essendo in perfetta fragile incompiuta l’Unione Europea rimane il più forte antipodo ritorno dei muri dei risentimenti nazionalisti dei fanatismi che non di rado esibiscono alla loro carica distruttiva sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Sant’Anna il capo dello Stato partecipa a iniziative A cinquant’anni dal conferimento della medaglia d’oro al Valor militare alla cittadina in provincia di Lucca luogo dell’eccidio nazifascista del 12 agosto 1944 f560 vittime tra la popolazione civile per cui anziani donne e bambini è tutto grazie per averci seguito che tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa