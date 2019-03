Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì 29 marzo Buongiorno da Francesco Vitale delle donne delle opposizioni per il rinvio martedì del Revenge porn il disegno di legge sul codice rosso le deputate vanno all’attacco del governo un gruppo di Forza Italia guidata da Stefania Prestigiacomo tenta un assalto ai banchi delle la Prestigiacomo viene bloccata dai commessi mentre il presidente fico fa la richiama all’ordine la seduta viene sospesa il voto rinviata a martedì la grande bufala della Conclusione è morta ai democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo americano lo ha detto Donald Trump nel suo primo comizio dopo la fine delle indagini su Russia Gate lanciandoli fatto la sua campagna elettorale per la rielezione Nel 2020 è fatto da Grand rapids Michigan simbolico per il Tycoon visto che proprio lì ci fosse ultimo comizio prima del Trionfo del 2016 il ministro della comunicazioneChiama Giorgio Rodriguez annunciato che oggi saranno riprese le attività lavorative del paese mentre le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nel paese per un’attenzione resta altissima ieri il governo Maduro tramite il controllore restituito quando hai il presidente dell’assemblea Nazionale leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente Pro tempore del Venezuela Flavia Pennetta il nuovo direttore generale di bankitalia partire dal prossimo si mangia la nonnina è arrivata ieri dal Consiglio Superiore della banca d’Italia su proposta del governatore terzi dello Statuto nominato quali vice Daniele Franco Alessandra perrazzelli sei persone sono rimaste ferite in modo non grave in seguito lo scontro frontale a bassa velocità fra due treni tra Arosio e melone nel Comasco Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe possa essersi trattato di un errore umano spiega il Ministero dei Trasporti ma ciò che è certo è in quel tratto della linea ferroviaria gestita da FERROVIENORD non era operativo sistema di sicurezza SCM di una tecnologia che avrebbe impedito lo scontro tra i due mezzi un Tribunale Penale didell’Uruguay ha confermato le tradizioni d’Italia di Rocco Morabito boss della Ndrangheta calabrese Most Wanted negli Stati Uniti e condannato in contumacia dalla magistratura italiana 30 anni di carcere secondo quanto gli avvocati dell’uomo presenteranno un appello alla corte suprema ed è tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

