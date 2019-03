Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio martedì 2 aprile l’esame della camera del disegno di legge codice rosso sulla violenza sulle donne la decisione è stata presa dopo che le deputate dell’opposizione hanno occupato l’aula protestando contro la bocciatura di un emendamento sul Revenge porn la pratica di diffondere immagini privati in rete per vendetta l’esame del presto ripartirà martedì d’allenamento di Forza Italia volto pulire proprio il Revenge porn e il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato da martedì si deve votare l’emendamento un primo passo per poi passare anche la legge che abbiamo già depositato in Parlamento Altro nodo che è rallentato molto i lavori dell’aula è quella della castrazione chimica sulla quale si è prodotta in questa nuova tensione tra Movimento 5 Stelle e lega Cambiamo argomento cronaca momenti di paura giovedì sera per i pendolari Lombardi che viaggiano su due treni che si sono scontrati frontalmente a bassaL’incidente è avvenuto intorno alle 18:40 tra Arosio e melone siamo in provincia di Como e secondo quanto comunicato da 7 persone sono rimaste ferite modo non grave mentre altri 50 sono state classificate dai sanitari come codici Verdi pazienti da valutare ancora pagina con 201 voti favorevoli 38 contrari e 6 astenuti elezioni nato in terza lettura ha approvato il disegno di legge sulla legittima difesa Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega è di parte del MoVimento 5 Stelle il PD si è schierato contro il provvedimento in aula il Ministro dell’Interno Matteo Salvini il ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno è quello per l’agricoltura Gianmarco centinaio assenti rappresentanti di governo del MoVimento 5 Stelle Salvini e soddisfazione per il via libera definitivo mentre si esprime perplessità sul contenuto della riforma su tutti Associazione Nazionale magistrati che sottolinea numerosi dubbi di incostituzionalitàProviamo ancora parlare di cronaca il Tribunale del riesame di Napoli ha disposto l’annullamento della misura cautelare in carcere di un altro dei tre presunti responsabili della violenza sessuale subita da una ragazza di 24 anni di Portici la sera del 6 marzo all’interno del vano dell’ascensore della Stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano si tratta di Antonio Cozzolino 19 anni mentre venerdì scorso un’altra sezione del aveva scarcerato il diciottenne Alessandro Brescia L’ultimo dei tre indagati Raffaele Borrelli che è ancora in carcere non risulta momento avere presentato ricorso a riesame i difensori dei tre indagati hanno tutti sostenuto la tesi della sessualità e andiamo all’estero la grande bufala della collisione morta e democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo americano così Donald Trump nel suo primo comizio dopo la fine delle immagini su Rossi a Gate lanciando di fatto la sua campagna elettorale per la rielezione Nel 2020 hanno fatto da Grand Rapid Michigan un posto simbolico per il Tycoon visto che proprio lì ci fosse ultimo comizio prima del Trionfo del 2006proprio il meeting Dov’è stato il primo repubblicano importi dal 1984 uno dei tre stati regalargli la vittoria finale per soli 11000 voti gli altri due furono la Pennsylvania e Louise coffyn di Russia ha detto Trump Stefano non è stato altro che uno sforzo scellerato per dire disperatamente la nostra storica Vittoria allora l’illusione della collusione diventa durissimo l’attacco degli avversari nel dipartimento di giustizia per tra fra alimentato due anni di caccia alle streghe era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa