Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio si apre oggi dopo giorni di polemiche il congresso mondiale delle famiglie che si svolgerà da Verona fino a domenica prevista la partecipazione della lega con il ministro Salvini altre rappresentanti del governo al Movimento 5 Stelle lavora una risposta che sabato vedrà riuniti a Roma 600 giorni con Di Maio il ministro alle pari opportunità nel quartiere multietnico Carmine di Brescia nella sera del tradizionale rogo della vecchia di Meta Quaresima è stato bruciato un fantoccio con le sembianze del dell’interno Matteo Salvini infantocci indossava una giacca verde con lo stemma a casa ed è stato dato alle fiamme la presenza di molti bambini bruciamo il razzismo è stato lo slogan lanciato dagli organizzatori un po’ di origine africana è stato ucciso ieri sera a Foggia in una strada di campagna 2 km dalla baraccopoli abusiva di Borgo mezzanone secondo i primi accertamenti sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco a dare l’allarme ai Carabinieri è statomobili che dopo aver usato il corpo che era per strada pensate di avere investito uomo e si è fermato per prestargli soccorso a poca distanza trovato una bicicletta è uno zaino un uomo è stato accoltellato è ucciso vicino al centro di Londra nel cuore della capitale britannica nei pressi di Regent Park da Metropolitan Police ha deciso di evacuare puoi chiudere il luogo di culto anche se ha precisato che l’incidente Non è legato al terrorismo accertamenti della Questura di Pistoia Sono in corso sulla vicenda di una liceale di 15 anni che si sarebbe verificata durante un’assemblea studentesca nella sua scuola è che poi stata portata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per essere curata la ragazza spiegano gli avrebbe rifiutato di sottoporsi ad analisi mediche sanitari non hanno girato il tuo referto Mi hanno riscontrato ferito lezioni riconducibile a una ricostruzione con pasta sul web secondo la quale la ragazza sarebbe stata legata Questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa