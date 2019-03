Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 12:10

Roma Daily News radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si apre oggi il discusso congresso mondiale delle famiglie che si svolgerà a Verona fino a domenica una tre giorni accompagnata da polemiche politiche non sono fino all’ultimo momento le accuse di chi contromano sabato parlano di evento medievale di una visione che tende a sminuire il ruolo della donna e promotori da parte loro assicurano che si tratta di un congresso in cui Trionferà il modello della sedia tradizionale quella composta cioè tra un uomo e una donna tutto in linea con i principi della costituzione fai 5 Stelle lavorano una risposta è che andrà in contemporanea con la kermesse Veronese e zio di venire a Roma negli studi di Cinecittà circa 600 giovani sul palco il vicepremier Di Maio e ministro alle pari opportunità Spadafora Cioè ma i giovani e il futuro è stato scarcerato oggilabelpack blogger icona della Primavera araba che ha scontato 5 anni di carcere per aver preso parte a una manifestazione non autorizzata nel 2013 la sorella ha pubblicato sui social e un’immagine della sinistra mentre gioca con il cane a casa manovra 2020 non è lontana e con le ombre che valgono i punti la crescita italiana non potrà essere solo di questo in questi giorni Un po’ il senso della vigilanza che al Quirinale è cominciata ad entrare nella sua fase di massima attenzione anche in vista del test ma al pari dei punti c’è un altro elemento a preoccupare che ora il Presidente della Repubblica Mattarella la commissione di inchiesta sulle banche commissione che vista la narrazione pensa Stellata sul tema potrebbe partire Puntando il dito proprio sulla vigilanza di banca La grande bufala della collusione morte i democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo americano l’ho detto Donald Trump nel suo primo comizio dopo la fine delle indagini sul resto Gate lanciando dila sua campagna elettorale per la rielezione Nel 2020 ci dobbiamo qui grazie per averci seguito appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa