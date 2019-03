Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la commissione d’inchiesta sulle banche in una lunga lettera che ha accompagnato la promulgazione della legge una sorella scrive che non hai un modo in discussione ovviamente il potere del Parlamento di istituire commissione d’inchiesta ma non può Tuttavia passare inosservato che rispetto a tutte le banche anche agli operatori finanziari questa volta viene tra l’altro previsto che la commissione possa analizzare la gestione degli antichi egizi e delle imprese di investimento queste indicazioni così ampie Generali non devono poter sfociare in una il controllo dell’attività creditizia settimana prossima il Parlamento sarà chiamato a votare norme su Revenge porn si tratta di condotte indegne Che offendono la dignità della persona di più delle voltedonne Viola non le più elementari regole di convivenza civile alcune forze di opposizione hanno già presentato un testo anche le forze di maggioranza in governo sono pronti sarebbe importante è che queste non fossero portate subito da tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione una battaglia di civiltà deve trovarci tutti uniti contro gli incivili lo scrive su Facebook e premier Giuseppe Conte dopo l’ultimo rogo che ha interessato il tmb ama di Rocca Cencia la sindaca di Roma Virginia raggi chiede l’esercito a Presidio dei siti che trattano smaltiscono i rifiuti di Roma annunciato raggi dopo l’incontro in prefettura sul tema per la sicurezza di questi siti Ho chiesto alla ministro dell’ambiente della Difesa all’interno dell’Economia e al prefetto rafforzamento della vigilanza anche tramite l’esercito poco fa il Presidente della Repubblica promulga la legge che istituisce la commissione di inchiesta sulle banche ci metteremo al lavoro e lo faremo con senso dello Stato e responsabilitàpaese soprattutto verso i cittadini truccati lo scrive in Un Tweet il vicepremier Luigi Di Maio e 2 meno 1257 civili uccisi per errore in Iraq e Siria il bilancio dei bombardamenti aerei compiuti dalla coalizione al design 5 anni di operazioni dal agosto 2014 a febbraio di quest’anno lo ammette la stessa condizione dell’operazione in risalto barba lunga e bianca capelli arruffati uno sguardo triste interrogativo o forse preoccupato la maglia Lisa Ecco Roberto Benigni tra aspetto nel nuovo Pinocchio che Matteo Garrone dominatore ai David Von Neumann ha cominciato a girare il 18 marzo da romanzo immortale di Carlo Collodi così appare nella prima foto ufficiale del film prodotto dalla società di Verrone Archimede con Rai Cinema e le partite le riprese tra Toscana Lazio Puglia proseguiranno per 11 settimane in casainterpretato dal piccolo Federico ielapi e poi Gigi Proietti Mangiafuoco Rocco Papaleo il gatto mentre Massimo Ceccherini è la volpe e la fata adulta Matilda De Angelis nella coproduzione italo-francese ci sono anche i ricordi Company in associazione con Leone film gruppo è da tutta Grazie per averci seguito appuntamento la prossima edizione pomeridiana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa