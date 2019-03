Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli in questo momento È perentorio proteggere Gerusalemme Il mio compito come il sovrano hascemita e custode dei luoghi Santi dell’islam e del Cristianesimo di Gerusalemme e di vigilare sulla sicurezza il futuro della città santa la Giordania impegnata tutte nere recupero di luoghi sacri musulmani e cristiani inclusa la chiesa del Santo Sepolcro amore e riguardo le che hanno milioni di musulmani e cristiani in tutto il mondo alla città santa Gerusalemme deve rimanere alla città della Pace di unione tra le fedi lo ha detto re Abdallah di Giordania adatti per quanto riguarda una soluzione definitiva la crisi israelo palestinese ricordato gli porti della Giordania il termine di prescrizione dei reati di cui all’articolo 1 è di 20decora in caso di pesa un minore dal compimento del suo diciottesimo anno di età e quanto previsto dalla legge numero 297 sui reati di pedofilia e pedopornografia con cui Papa Francesco il primo giugno prossimo rapporto alle norme contro gli abusi sui minori alle persone vulnerabili nell’ambito della curia romana e dello stato della Città del Vaticano la procura di Bologna è scritto nel registro degli indagati 3 persone per la morte del 5 marzo di Don Lorenzo Marchesi bimbo caduto da un carro durante la sfilata di carnevale sono la madre del piccolo l’allestitore del carro al solito è l’ingegnere che ha rilasciato il collaudo per mezzo l’ipotesi è per tutti omicidio colposo si tratta di un altro dovuto Per consentire di approfondire ulteriormente la vicenda delineare in modo chiaro eventuali responsabilità il presidente della commissione europea Jean Claude junker sarà lunedì a Roma dove incontrerà il premier Giuseppe Conte alle 16:45 più tardi parte superato una cenachi lo ha annunciato il portavoce della commissione europea margaritis schinas Premiata Forneria Marconi sali sul palco insieme a Fabrizio De Andrè Nel 1978 Cristiano De André nel 1996 per il tour di Anime salve entrambi più volte hanno riarrangiato la poesia di Faber dandole nuova veste musicale e sottolineando con i Suoi versi continuo in letteratura II il 29 luglio all’Arena di Verona il prog Band Italiana il pluri strumentista e cantautori si alterneranno sul palco con le loro rispettive performance e condivideranno il finale di un evento dedicato a De Andrè è tutto dalla redazione Grazie per averci seguito Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa