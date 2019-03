Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ben ritornate l’ascolto della redazione da Francesco Vitali in studio il Presidente della Repubblica promulga la legge istitutiva della commissione d’inchiesta sulle banche ma il collo e vigila sull’autonomia di bankitalia e le altre autorità indipendenti per la mente sovrano Ma non si può sfociare nel controllo dell’attività creditizia falsa e condizionare le banche fuori delle norme costituzionali così come non deve esserci interferenza anche nei rapporti con inchiesta giudiziaria per questo è il capo dello Stato si dice certo che presidenti delle camere vigileranno ci metto a lavoro lo premo consenso dello Stato e responsabilità verso il paese soprattutto i cittadini truffati commenta il vicepremier Di Maio attacca la legge 194 sull’aborto delibere del Family Day Gandolfini a del congresso delle famiglie a Verona Dal 1978 a oggi uccisi 6 milioni di bambini e salvati 200000 dice lo stato ha tradito se stesso sulla 194 senatore leghista Pillon diceapplicata Soprattutto nella prima parte che parla di tutela della donna e della gravidanza e resta la tensione tra Movimento 5 Stelle e lega con il Sottosegretario del MoVimento 5 Stelle alla famiglia Spadafora che precisa al congresso Te vai nell’agenda di governo mentre il permesso ti fa sapere che non andrà a Verona Anche perché non invitato ma non ci sarei anche giù il fatto che circolano delle idee Mo ti riporta nella maggioranza sulla proposta di legge per rendere più facile acquistare un’arma il MoVimento 5 Stelle non potrà mai quella proposta Allora Di Maio secondo cui l’Italia ha bisogno d’altro lavoro facilitazione imprese e famiglie non di più armi e mentre guardavo di buona fede gli fa Eco il premier Conte far sapere che il governo intende incentivare la vendita di armi il leader della Lega Salvini trainer replica spiegando di non volere in giro Nemmeno mezza pistola in più e invitando l’amico di Maio occuparti di parlamento Sara non di quello che non è all’ordine del giorno non voglio mezza pistola in più dice Salvini l’ultima chance per una brexit concordato in tempi brevi così Andrea zona Ministro deiSì con il Parlamento del governo di Teresa mai definisce il voto di oggi a Westminster sull’accordo di divorzio già Bocciato due volte ma le previsioni restano tendenzialmente negative per il governo e in caso di nuovo prof non sarebbero che il no Deal ho una richiesta di rinvio lungo a discrezione di Bruxelles che intanto stava finestre aspetta l’esito della votazione comunica spiegando che l’accordo è necessaria e sufficiente per un’uscita o l’Europa non può applicare la sua vocazione di essere unita e plurale in eccetera illusorie quanto malsane aspirazione sovraniste l’appello arriva oggi dal custode del Sacro convento di Assisi padre Gambetti adesso saluto prima della consegna della lampada della Pace Abdallah di Giordania alle tue parole davanti al premier Conte la cancelliera tedesca Merkel è seguito un lungo applauso Vittorio proteggere Gerusalemme mi ha detto che anno è finita la città santa lega milioni di musulmani e cristiani nel mondo era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa