Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio lo ius soli non è nel contratto di governo ma Auspico che si avvicina il paese nelle sedi opportune una riflessione Serena su questo tema Si può valutare la nascita sul territorio italiano che sia però collegato un percorso integrazione serio la conoscenza della nostra cultura e la condivisione di valori comuni lo ha detto il premier Conte durante l’incontro con i giovani ad Assisi dove il custode del Sacro convento Padre Gambetti nel suo saluto prima della consegna della lampada della Abdallah di Giordania ha raccomandato che l’Europa non sa di chi è la sua vocazione di essere uniti a che ora viene c’è da illusorie quanto è il presidente della repubblica Mattarella promulga la legge istitutiva della commissione d’inchiesta sulle banche ma vigila sull’autonomia di bankitalia delle autorità indipendenti il Parlamento e sovrano Ma non si può sfociare nel controllo dell’attività creditizia scrive i presidenti diuna lettera in cui chiede di vigilare sull’attuazione del provvedimento ci metteremo al lavoro e lo faremo con un senso dello Stato e responsabilità verso paese soprattutto i cittadini truffati commenta il vicepremier Di Maio fatta con la legge 194 sull’aborto del leader del Family Day Gandolfini a margine del congresso delle famiglie a Verona Dal 1978 ad oggi ci sei milioni di bambini salvati 200000 dice lo stato ha tradito se stesso sulla 194 senatore leghista Pillon dice che va applicata Soprattutto nella prima parte che parla di tutela della donna e della gravidanza e resta la tensione tra Movimento 5 Stelle e lega con Sottosegretario del MoVimento 5 Stelle alla famiglia Spadafora che precisa al congresso temi mai nell’agenda di governo ha la senatrice del MoVimento 5 Stelle Tiziana drago si presenta a sorpresa violando il diniego partecipazione all’incontro pronunciato dal vicepremier Luigi Di Maio è la legge contro il Revenge porn anche in attesa di un livello organico sulle malversazioni in rete la maggioranza gialloverde pronta Potare il testprossima settimana dopo lo stop dei giorni scorsi lo annunciano il Ministro della Giustizia Bonafede e leader della Lega Salvini però ci Movimento 5 stelle sono invece su posizioni diverse sulla proposta di legge regista per rendere più acquistare un’arma il MoVimento 5 Stelle non lavorerà mai tu Anna Di Maio secondo cui l’Italia ha bisogno d’altro lavoro facilitazione imprese e famiglie non più di armi Il Carroccio crena non voglio in giro Nemmeno mezza pizza più amico di Maio si occupa di ciò che il parlamento sarà non di quello che non è all’ordine del giorno mi dice Salvini l’ultima chance per una brexit concordata in tempi brevi così Andrea leadsom ministro rapporti con il Parlamento del governo di theresa May definisce il voto di oggi a Westminster sull’accordo divorzio già Bocciato due volte ma le previsioni restano tendenzialmente negative per il governo e in caso di nuovo non resterebbero che in via una richiesta di rinvio lungo a discrezione di Bruxelles che intanto sta la finestra aspetta l’esito della votazione comuni spiegando che l’accordo sulla Dio è necessaria e sufficiente per un’uscita ordinatasarebbero una decina i ragazzi del liceo artistico di Pistoia che ieri invece di soccorrere hanno bullizzato una loro compagna ubriaca lo ha detto la preside Elisabetta pastacaldi annunciando provvedimenti Severi da ragazzina secondo quanto raccontato dalla preside aveva portato alcune bottiglie di alcolici e superalcolici ha bevuto fino a sentirsi male scatto di film a Piazza Affari dopo che mi venga comunicato l’intenzione di ritirare la richiesta di revoca di 5 consiglieri investitori accolgo con favore la prospettiva di un clima meno conflittuale tra gli azionisti del gruppo Telecomunicazioni in assemblea il presidente Conte aveva chiesto di abbassare i toni per concentrarsi sul industriale commerciale e invita una guerra arrivato dall’amministratore delegato gubitosi chiusura Ronaldo rientrerà quando starà bene non ci sarà pericolo di caduta meglio perdere una partita che due mesi così Massimiliano Allegri alla vigilia della ripresa del campionato il portoghese infortunato si Nazionale sarà sottoposto lunedì e gli esami di controllo l’andata dei quarti di finale di Champions con l’Ajax è il rischio lui sa che se non sta beneera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa