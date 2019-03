Ultime Notizie Roma del 29-03-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la camera dei comuni ricetta per la terza volta con 344 no contro 286 l’accordo della Premier theresa May sulla brexit condannandolo in modo ormai definitivo con questo voto decade l’offerta dell’Unione Europea di una proroga del divorzio 29 marzo al 22 maggio e resta in piedi solo un mini rinvio limitata al 12 aprile data entro la quale Regno Unito Dovrà decidere se chiedere a Bruxelles un estensione lunga motivata o procederanno uscita non è quasi certo adesso che noi si debba partecipare alle elezioni europee ha detto la mia e che non si è dimessa pur definendo grave l’esito della votazione la premier ha rinfacciato alla Camera di non avere un piano B maggioritario vendo detto no al suo sguardo manca uno, uno brexit referendum bis e insistito e Governo continuerà a girare Finché la brexit si è attuata Commissione Europea ora è lo scenario probabile lo ius soli non è nel contogoverno austriaco che si abbina il paese nelle sedi opportune una riflessione Serena su questo tema Si può valutare la nascita sul territorio italiano che sia però collegato un percorso di integrazione serio che preveda la conoscenza della cultura e la condivisione di valori comuni così il premier Giuseppe Conte durante l’incontro con i giovani ad Assisi ma invece prendere Luigi di maio. Riza con te specificato che lo ius soli non è nell’agenda di governo e lo ribadì leggenda di governo e non sarà quindi Dunque una misura che questo governo discuterà Anche perché c’è già una normativa in Italia che regola la cittadinanza la riflessione ottica dal premier riguardo una sua sensibilità legittima per carità ma personale il Presidente della Repubblica Mattarella promulga la legge istitutiva della commissione d’inchiesta sulle banche ma vigila sulla via di bankitalia delle autorità indipendenti il Parlamento e sovrano Ma non si può usare nel controllo dell’attività creditizia scrive i presidenti delle camere in una lettera in cui chiede di vigilare sull’attuazione del provvedimento ci metteremo al lavoro e lo faremo con un senso dello Stato e responsabilità verso paese soprattuttoi cittadini truffati commenta il vicepremier Di Maio attacco la legge 194 sull’aborto da leader del Family Day Gandolfini a margine del congresso delle famiglie a Verona Dal 1978 ad oggi ci sei milioni di bambini salvati 200000 dice lo stato tradito se stesso sono 194 cm prevista Pillon dice che va applicata Soprattutto nella prima parte che parla di tutela della donna e della gravidanza era estate 3 Movimento 5 Stelle lega con il ministro Grillo negando l’aborto non si favorisce la natalità e il Sottosegretario Movimento 5 Stelle alla famiglia Spatafora che precisa al congresso temi mai nell’agenda di governo non attrice del MoVimento 5 Stelle Tiziana drago si presenta a sorpresa violando il diniego la partecipazione all’incontro pronunciato da Di Maio e Alberto Cirio candidato del centro-destra alla presidenza della Regione Piemonte comunicare l’investitura l’eurodeputato di Forza Italia è stato con una telefonata a Silvio Berlusconi al termine di un vertice con il leader di lega e Fratelli d’Italia i soci di Tim hanno approvato il bilancio ha votato a favore25% di presenti contrario 0,01 ma con una grandissima estensione probabilmente dipende dal 35 al 73% capitale presente al momento del voto è rappresentato in sala e 60 70 80 del capitale i soci di dicono no alla proposta di remunerazione per favore sole 43 76 del capitale presente pioggia di ordini per nexi del giorno partita il collocamento delle azioni della più grande quotazione di Piazza Affari del 2019 secondo quanto emerge da un documento delle banche del consorzio di collocamento consultato danza le richieste di accendino già superato il totale dei titoli inclusa l’opzione greenshot il libro ordini e Over to ride si legge nella mail inviata agli investitori una maestra di 59 anni di una scuola primaria di stanca Aldo è stata sospesa dall’esercizio della professione e di qualsiasi altro pubblico ufficio o servizio all’interno dell’ufficio di scolastici sono in più il divieto di esercitare privatamente l’attività di insegnante perché ritenutamaltrattamenti aggravati verso i suoi lumi era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso in linea alla regia

