Ultime Notizie Roma del 29-03-2020 ore 08:30

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio indispensabili ulteriori iniziative comuni superando vecchi schemi perché la solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione anche nel comune interesse questo è il cuore di un video messaggio alla nazione del presidente Mattarella che rivolgere Europa prima che sia troppo tardi il capo dello stato detto che mentre provvediamo ad applicare con tempestività ed efficacia gli strumenti contro le difficoltà economiche Dobbiamo iniziare a pensare al dopo emergenza me la ricostruzione il nostro popolo ha sempre saputo esprimere meglio di sé ma per il anche auspicato che ci sia un impegno comune tra tutti i soggetti politici di maggioranza e di opposizione soggetti sociali governi del territorio in funzione sociale sono indispensabili nella preghiera speciale A San Pietro Papa Francesco implora di Ora mentre siamo in mare agitato ti imploriamo svegliatinon lasciarci in balia della tempesta da settimane sembra che sia scesa la sera ha detto il pontefice fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze strade città e ci siamo ritrovati impauriti e smarriti siamo sulla stessa barca e sono 9134 morti in Italia a causa del coronavirus con un momento rispetto d969 rispetto al giorno precedente e l’incremento più alto dall’inizio dell’emergenza lati sono 66414 con un incremento di 4401 i contagiati hanno raggiunto quota 80 6498 salito il numero dei decessi in Lombardia sono 5402 con un aumento di 541 in un giorno si allunga la lista dei medici morti in totale raggiunti 51 decessi il 31 marzo bandiera a mezz’asta in segno di lutto per le vittime Intanto il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli giudica inevitabile prolungamento delle misure di contenimento secondo il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro il picco dell’epidemia si sta avvicinandoma non ci siamo ancora salito per ora raccordo con i partner europei nella scelta per le misure da mettere in campo per affrontare l’emergenza economica scatenata dalla pandemia il premier conte mette in atto il piano B disporre di risorse economiche in deficit e lo conferma il ministro Gualtieri e le opposizioni spiegando che il decreto di aprile che metterà in campo oltre 25 miliardi Sara finanziato per la gran parte in deficit il governo vuole rafforzare i €600 lavoratori LDL Cure Italia Sicuramente ci sarà una proroga sembravo il 3 aprile per la riapertura delle scuole lo ha detto l’amministratore Lina sottolineando che notizie sulla didattica distanza luglio non hanno alcun fondamento non c’è alcun motivo per andare a luglio agosto e le strutture scolastiche non sono idonea detto intanto sono state pubblicate le ordinanze sui trasferimenti territoriali e professionali per il prossimo anno si parte oggi 28 marzo con le domande dei docenti movimenti pubblicati a partire dal 26 giugno ANIEF attivo un servizio di consulenza a distanzama sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico nascono da un vizio di forma uno di questo è l’indirizzo del contratto il contratto ultimo siglato integrativo per gli altri sindacati firmatari di conta i sindacati firmatari di contratto per esempio sul blocco che dice cose sbagliate Cosa hai trovato il biglietto del giudice Quindi bisogna impugnare le e poi c’è l’intervento della norma La norma la precedente legge di bilancio da 140 ci credo un blocco quinquennale solo perché viene assunto delle Generali di merito ad esaurimento una scelta veramente incomprensibile sbagliata Mentre l’ultima legge di bilancio estende questo blocca tutto il prossimo anno stiamo parlando veramente di bizzarrie del legislatore per usare un eufemismo ma in realtà non è femminismo e la realtà negli ultimi 15 anni legislatorespesso e volentieri ma in base al colore politico della maggioranza di turno e non in base agli articoli della nostra Costituzione che tutelano il diritto alla salute diritto alla famiglia Poi non parliamo di Soliti problemi che abbiamo vinta denunciato nei Tribunali anche Vito su questo Cioè sul riconoscimento degli Imperatori per internet Istituto così sulla tabella di valutazione dei titoli ancora sulle preferenze magari per handicap certificato prima o dopo mamma di legge stiamo parlando di diritto alla salute è un momento importante per questo Invitiamo tutti quanti a vedere la sezione dedicata del sito della netsu di cose sulla mobilità a chiederci eventualmente una consulenza per le macchie consulenza distanza su questo per poter avere riconosciuto il proprio diritto essere a trasferirsi a passare di ruolo È tutto Buon proseguimento di ascolto

