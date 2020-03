Ultime Notizie Roma del 29-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio non Europa egoiste divisa lo dice il presidente francese Emmanuel Macron in un’intervista riportata dall’agenzia in cui sottolinea che la Francia al fianco dell’Italia non supereremo questa crisi diceva Chrono senza una solidarietà Europea porta a livello sanitario finanziario dell’Unione Europea la zona euro si riducono un’istituzione monetaria un insieme di regole che consentono ogni Stato di agire per conto suo o si agisce insieme per finanziare le nostre spese i nostri bisogni questa crisi Vitale si chiede Macron Cambiamo argomento i vigili del fuoco con 18 squadre sono intervenuti questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano dove ha preso fuoco l’ultimo piano dell’edificio non ci sarebbero feriti le fiamme sembra siano partite da un archivio al settimo piano quando l’edificio era chiuso l’attività di Palazzo di Giustizia peraltro ridotta ai servizi essenziali e causa dell’epidemiaho ritrovato Invece poco fa il cadavere del bambino di 3 anni di cui si erano perse le tracce ieri mattina Metaponto di Bernalda in provincia di Matera il cadavere è stato trovato nei pressi della foce del fiume bradano sono pensabili ulteriori iniziative comuni superando vecchi schemi perché la solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione anche nelle comune interesse questo il cuore di un messaggio alla nazione del presidente Mattarella che si rivolge Stoppa prima che sia troppo tardi il capo dello Stato ha detto che mentre provvediamo ad applicare con tempestività ed efficacia gli strumenti contro le difficoltà economiche Dobbiamo iniziare a pensare al dopo emergenza nella ricostruzione del nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé nella preghiera speciale A San Pietro Papa Francesco implora di Ora mentre stiamo in mare agitato ti imploriamo svegliati signore ha detto il Santo Padre non lasciarci la tempesta da settimane sembra che sia scesa la sera fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze strade città e ci siamo ritrovati impauriti e smarriti siamo sulla stessa barcasono 9134 i morti in Italia a causa del coronavirus con un aumento rispetto d969 rispetto al giorno precedente e l’incremento più alto dall’inizio dell’emergenza immigrati sono 60 x 414 con un incremento di 4401 i contagiati hanno raggiunto quota 80 6498 salito il numero dei decessi Lombardia sono 5402 con un momento di 141 in un giorno si allunga la lista dei medici morti in totale ha raggiunto i 51 decessi il 31 marzo bandiera a mezz’asta in segno di lutto per le vittime Intanto il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità look di Judy che ne Vitabile il prolungamento delle misure di contenimento secondo il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro il picco dell’epidemia si sta avvicinando ma non ci siamo ancora salito per ora l’accordo con il europei nella scelta per le misure da mettere in campo per affrontare l’emergenza economica scatenata dalla pandemia il premier conte mette in atto il piano B disporre di risorse economiche in deficit e lo conferma il ministro Gualtieri allespiegando che il decreto di aprile che metterà in campo oltre 25 miliardi sarà finanziato per la gran parte in deficit il governo vuole rafforzare i €600 e lavoratori autonomi nella DL cura Italia sono oltre 25.000 è morto in tutto il mondo per il covid 19 perlopiù in Europa secondo il bilancio della Johns Hopkins University incassi globali sono 550 3244 in 176 paesi e regioni tra le vittime una sedicenne francese nuovo boom di contatti e morte nel Regno Unito con 181 decessi in 24 ore il premier Boris Johnson positivo in auto isolamento come ministro della sanità in Spagna 769 morti in 24 ore però MS in Africa c’è un’evoluzione drammatica con un momento geografico dei paesi di contagiati con 39 Paesi con circa 300 del giorno 2334 i casi 54 nuovi casi in Cina nelle ultime 24 ore tutti provenienti dall’estero in totale in Cina si contano 81394 casamontaggio le vittime dell’epidemia sono 3295 la Corea del Sud ha visto venerdì nuovi casi di coronavirus salire a 146 dai 104d giovedì e noi per il momento ci fermiamo qui i prossimi aggiornamenti nelle prossime edizioni buon proseguimento di ascolto e l’augurio di una serena giornata a tutti voi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa