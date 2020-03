Ultime Notizie Roma del 29-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio nel mondo le persone ufficialmente decedute a causa del coronavirus hanno oltrepassato le 30.000 un terzo delle quali nella sola penisola arrivando a 30848 secondo il conteggio aggiornato della John Hopkins University che Piazza la cifra globale dei contatti accertati a quasi 665 Mila con in testa gli Stati Uniti il contatore università americana ha quantificato in 140 mila il numero globale di guariti oltre 12000 in Italia Seconda in questa classifica dopo la Cina dove i guariti sono da 5500 il papà dedica la giornata di oggi a tutte le persone che stanno piangendo a causa della pandemia che ha invitato oggi sia per tutti noi la domenica del pianto penso a tegente che piange gente isolata gente in quarantena gli anziani soli gente ricoverata le persone nelle terapie i genitori che vedono che non c’è lo stipendio non ce la faranno a dare da mangiare ai figli queste le parole del pontefice un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Che dispone 4 miliardi e 322 l’età dei Comuni più 400 milioni per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa annuncia il premier Conte che sottolinea Sappiamo che in tanti soffrono ma lo Stato c’è vuol dire spiega che il bonus di €600 per chi non fonte di reddito sarà reso rapido e fruibile dal primo di aprile firmato il decreto con le modalità di attribuzione del fondo per i professionisti autonomi l’indennizzo è di €600 per marzo da Morgex avverte non tollereremo azioni legali In Spagna le persone decedute per il coronavirus e sono diventate oltre 5600 mentre il totale dei contagiate sali72004 delle guarigioni a 12 mila secondo le cifre aggiornate del quotidiano El Pais la maggior concentrazione di casi scrive il giornale spagnolo sia Madrid seguita dalla terza per morti la regione di castiglia-la mancia mentre per contagio al terzo posto c’è il paese basco ieri La Spagna ha subito un balzo record di 832 decessi in 24 ore nella crisi del coronavirus La Commissione Europea non Pianifica l’emissione di Bond proprio i suoi debiti Così la presidente della commissione europea Ursula von der leyen secondo qui su questo ci sono chiari i confini giuridici la parola è solo uno slogan e poi frena non è esclusa alcuna opzione entro i limiti del trattato dopo aver stigmatizzato la presa di posizione del MEF giudica positivo con te chiede che l’Europa sia all’altezza e sottolinea che le proposte le farà l’eurogruppo non la presidente degli Stati Uniti il presidente Donald Trump esclude che gli stati di New YorkNew Jersey e Connecticut vengono messi in quarantena New York potrebbe essere peggio dvn e la Lombardia secondo il New York Times 120.000 contagiati da covid-19 3 2000 morti in tutti gli Stati Uniti è richiesta ai cittadini statunitensi è quella di limitare i viaggi e richiamato un milione di riservisti in Illinois è morto per il virus bimbo che non aveva neanche un anno in Canada la moglie del primo ministro Sophie grégoire trudeau è guarita dal coronavirus mi sento molto meglio ha scritto la donna in un lungo messaggio su Facebook nel quale ha ringraziato i sanitari e ha rimarcato la difficoltà dello stare soli sta meglio invece il tenore spagnolo Placido Domingo ricoverato in ospedale d’acapulco dove sta trascorrendo convalescenza è tutto della redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa