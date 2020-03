Ultime Notizie Roma del 29-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno prolungati tempi di deciderà come è sempre accaduto il Consiglio dei Ministri sulla base di un’istruttoria che fa comunità scientifica l’ho detto a Sky Tg24 il ministro per gli affari regionali Francesco boccia secondo cui le regioni da sole sarebbero crollate Penso che in questo momento aggiungere parlare di apertura opportuna il responsabile tutti noi vogliamo torna alla normalità Ma prima dobbiamo riaccendere un interruttore per volta Fontana dichiarata voce affermazioni inopportune Renzi afferma sulle aperture cambieranno tutti idee nel mondo le persone ufficialmente deceduti a causa di coronavirus hanno oltrepassato le 30.000 un terzo delle quali nella sola Italia arrivando a 30848 secondo il conteggio aggiornato della John Hopkins University che Piazza la cifra globale dei contatti Acera quasi 675 Mila con in testa gli Stati Uniti per il contatore dell’università americana e goditi sono oltre 140.000 12 mila dei quali in Italia Seconda in questa classifica dopo la cena e Papa Francesco chiede di fermare tutte le guerre in questo tempo di pandemia e creare i corridoi per gli aiuti umanitari Francesco rilancia così l’appello del segretario generale dell’ONU Antonio guterres peluche è stato il fuoco globale immediato in Tutti gli Zeri del mondo attuale emergenza per il covid-19 ha sottolineato Francesco all’angelus non conosce frontiere chiede di evitare una tragedia nelle carceri ultime notizie in chiusura le imprese italiane sono in mancanza liquidità in background per contenere i contatti ha portato ad una caduta insostenibile dei ricavi con una perdita quantificabile in circa 18 miliardi di euro di cui 11,5 miliardi a carico delle imprese del Commercio del turismo e della ristorazione E l’allarme lanciato da Confesercenti secondo cui il prosciugamento della liquidità causato dal lockdown è destinata a peggiorare già adesso su Basiano e plausibile attendersi Una contrazione dei consumi delle famiglie30 miliardi per averci seguito le news tornano la prossima edizione

